Kćer mi u ponedjeljak kreće u prvi srednje. Do škole će ići vlakom, ali nismo uspjeli podići potvrdu za pokaz preko e-građana jer nema njezinih podataka. Dapače, shvatili smo uopće nije upisana ni u e-Dnevniku. Kako je to moguće, zar podaci još nisu uneseni u e-Maticu, iako su svi njezini podaci u sustavu još od upisa u lipnju? Kako da sad podigne potvrdu za HŽ - pitao nas je otac srednjoškolke iz Zagrebačke županije.

I nije jedini. Jedna majka dvoje srednjoškolaca i jednog osnovca iz Zagreba javlja nam kako niti jedna od tri škole njezine djece - nije unijela podatke za sljedeću školsku godinu. Jedno od djece, pritom, uopće nije upisano u e-dnevnik, kad se gleda u sustavu e-građani.

U e-Matici, primjerice, još nema podataka ni o upisanim učenicima u prve razrede osnovnih škola. Tako na naš upit o tome koliko je upisanih prvašića Ministarstvo znanosti i obrazovanja odgovara sljedeće:

- Cjelovitim podacima za novu školsku godinu Ministarstvo će raspolagati sredinom rujna kada škole upišu podatke u bazu e-Matica. Od 01. rujna se učenici prvih razreda upisuju u bazu e-Matica, tada se u bazi otvara nova školska godina. Svi će podaci biti dostupni u sklopu aplikacije ŠeR-Školski e-Rudnik koja je objavljena na službenim internet stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Prvi put potvrde preko e-građanina

Obratili smo se CARNET-u. Tamo podsjećaju kako je ovo prva školska godina za koju se potvrde poput one za đački prijevoz mogu podizati preko sustava e-građanin. Preko e-građanina sad se može pregledavati i e-dnevnik, te uzimati razne druge potvrde koje se tiču učenika, pod uvjetom da su podaci uneseni u e-Maticu.

- Na početku svake školske godine škola u e-Matici i e-Dnevniku otvara razrede i evidentira učenike u te razrede u novoj školskoj godini. Za one učenike čije škole to još nisu učinile, ne mogu se dohvatiti potvrde. Međutim, napominjemo kako prema "Pravilniku o zajedničkome upisniku školskih ustanova u elektroničkome obliku – e-Matici“ škole to trebaju učiniti najkasnije do 30. rujna za tekuću školsku godinu. Škole u pravilu evidentiraju podatke do početka školske godine odnosno kraja prvog tjedna školske godine. Za učenike čije škole su već evidentirale podatke, potvrde se dohvaćaju uredno - pojašnjavaju u CARNET-u.

Nije automatski: Podatke unose škole

Podsjećamo naše sugovornike kako škola, eto, počinje u ponedjeljak i da je blago rečeno nelogično da još nema upisanih podataka za novu školsku godinu.

- E-Maticu za tekuću školsku godinu otvaramo 1. rujna, jer 31. kolovoza završava prethodna školska godina - ističu u CARNET-u. To znači da su administratori za unos podataka u e-Maticu i e-dnevnike s tim poslom započeli prije dva dana. To se odnosi i na učenike prvih razreda srednjih škola, iako su svi njihovi podaci već uneseni u sustav za upise.

Ravnatelji nekoliko zagrebačkih škola kažu nam kako im svake godine treba nekoliko dana za to, pa se i ovaj tjedan administratori pripremaju za radni vikend kako bi unijeli sve podatke za novu školsku godinu - od predmeta, razrednika itd. Za, primjerice, školu koja ima 500-tinjak učenika, podaci će biti uneseni do kraja idućeg tjedna.

Što se tiče učenika kojima trebaju potvrde bilo za prijevoz, bilo za nešto drugo, sve se može obaviti u tajništvima škola, gdje ionako moraju dobiti žig, bez obzira na to jesu li je isprintali iz sustava e-građani ili direktno zatražili u školi. Neka se nitko ne brine, kažu nam sugovornici, jer će sve biti riješeno tijekom sljedećeg tjedna.

Nadajmo se da to znaju i kontrolori u javnom prijevozu.