Roditelji izbezumljeni, djelatnici škole u šoku pričaju: 'Strašno je bilo, čuli smo vriskove i bježali'

Pobjegla sam iz škole. Čuli su se vriskovi, to je bilo strašno. Ne znam gdje mi je glava. Strašno, strašno… pokušavam dobiti neke roditelje na telefon. Ne znam što govorim, još sam u šoku, u suzama nam govori radnica škole u kojoj se jutros dogodio strašni napad.

Kako je policija izvijestila, oko 9:50 sati, mlađi muškarac oštrim je predmetom u školi području Prečkog ozlijedio učiteljicu i nekoliko učenika. Napadač je pod nadzorom policije, a ozlijeđenim osobama pruža se liječnička pomoć. Ministrica zdravstva Irena Hrstić potvrdila je da je jedno dijete ozlijeđeno u napadu u školi preminulo.

Roditelji su ogorčeni jer im nitko nista službeno nije javio, kažu nam na terenu.

- Neke stvari se u državi moraju drastično popraviti. Žao mi je što se to dogodilo u našoj školi. Nevjerojatno mi je da škole nemaju krizno postupanje u ovakvim situacijama. Ispred mog djeteta se dogodio napad u razredu. Imat će traumu cijeli život radi ovog. Ovo je katastrofa. Kraj krajeva, prešlo je sve granice - rekao nam je otac učenika škole.

- Dijete je izletjelo iz škole plačući. Nisam znala što je bilo, dotrčalo je do mene i zagrlilo me te vikalo: Teta, spasite me! Ostala sam u šoku. Pitala sam ga što je bilo, a on mi je rekao da je neki kovrčavi muškarac ušao u razred i počeo ubijati nožem. On se, kaže, spasio tako da je pobjegao van. Rekao mi je da mu je prijatelj krvave glave i da je ostao ležati. Bio je u šoku - govori nam Zagrepčanka koja se našla ispred Osnovne škole u Zagrebu. Policija je, kaže nam sugovornica, u tom trenutku bila na terenu jer su ih prije zvali.

- Ne znam detalje, znam samo da je moja unuka u šoku. Za sve sam saznala preko Facebooka. Odmah sam došla po unuku, ali njezin tata je prije došao i pokupio ju je. Čula sam se s njima, dijete je u jako velikom šoku to je bilo u njenom razredu. Ona uopće sada ne može pričati - kazala je za 24sata baka učenice osnovne škole u Prečkom.

O strašnom činu u zagrebačkoj školi u uvodu sjednice Vlade govorio je i premijer Andrej Plenković.

- Zgroženi smo, kao i cijela hrvatska javnost, ovom velikom tragedijom koja se jutros dogodila u Osnovnoj školi Prečko u Zagrebu. Tamo su trenutačno i ministar Božinović i ministar Fuchs. Oni, kao i policija i sve ostale službe, nastoje utvrditi što se točno dogodilo u ovom velikom incidentu. Za sada imamo informaciju da je nekoliko učenika zbog ozljeda zbrinuto u zagrebačkim bolnicama, u KBC-u Zagreb, Vinogradskoj i Svetom Duhu i u Klaićevoj.

Ministrica Hrstić će nas tijekom sjednice Vlade napustiti i otići vidjeti kakva je situacija s ozlijeđenima. Čim budemo imali više informacija, naravno da će javnost o tome biti obaviještena. Izražavamo i žaljenje i suosjećanje s obiteljima ozlijeđene djece u Osnovnoj školi u Prečkom. Kad budemo imali više informacija, naravno da ćemo se očitovati - poručio je Plenković.

