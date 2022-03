Roditelji ljuti zbog teksta iz čitanke: 'Naša djeca nisu nam uništila živote, baš naprotiv!'

Nešto najteže i najtužnije što se može dogoditi u životu jedne majke je roditi bolesno dijete. Svi snovi o obiteljskoj sreći i idili tada padaju u vodu, cijeli svijet se ruši, mrak pada na oči i strah je najveći najjači osjećaj uza šok koji ih preplavljuje, rečenica je kojom započinje priča 'Anđeli slomljenih krila' u čitanci hrvatskog jezika za šesti razred osnovne škole.

Na sporne dijelove u čitanci upozorila je Maja Bonačić. Smeta je to što se očito nije promišljalo o tome što će biti kad to pročita dijete s invaliditetom i kako će se ono osjećati, s obzirom na to da se u tekstu aludira na to da je mamama uništen život rođenjem djeteta s invaliditetom.

Ovo je adolescent, s razvojnim teškoćama urednih intelektualnih sposobnosti, dobio da pročita s razumijevanjem i prepriča. Ono, razmisli kako se tvoja mater osjećala kad si joj uništio život i ideje o sreći. Adolescent je poludio uz rečenicu: ‘Invaliditet nije bolest!’ U smislu da ste pomislili da pretjerujem i da dijete ne povezuje sa sobom, nije odbacio onaj dio teksta da je majka nesretna. Ovo je super primjer kad cijeli sustav zakaže – od Ministarstva koje je odobrilo tekst, do profesora koji ne vide ništa sporno u tome da da to djetetu s teškoćama u pubertetu da razmišlja i prepričava. Po mogućnosti pred cijelim razredom - opisala je Maja u svojoj Facebook objavi.

Javila se pravobraniteljici i kontaktirali su nakladnika Školsku knjigu. Inače, tekst je napisala autorica Renata Ruda koja ima proživljeno obiteljsko iskustvo djeteta s teškoćama. U čitankama je spomenuti tekst od 2014. i dosad nisu imali primjedbi.

- Tekst ćemo zamijeniti u novom izdanju, a u digitalnoj verziji udžbenika odmah ponuditi novi tekst u suradnji sa stručnjacima iz Kabineta za poremećaj iz spektra autizma Nastavno-kliničkog centra Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta te uputiti sve naše korisnike na njega - poručili su iz Školske knjige za srednja.hr.

S njom se složio i zastupnik u gradskoj skupštini grada Zagreba, Renato Petek, koji je otac djeteta s autizmom.

- Oni su vile s najljepšim krilima! Naša nam djeca nisu uništila živote niti uskratila sreću, njihovo rođenje nije najtužniji događaj u životu. Naprotiv! - rekao je.

Sve tekstove u čitanci, pa tako i 'Anđele slomljenih krila', moralo je odobriti Ministarstvo znanosti i obrazovanja, tj. odnosno stručno Povjerenstvo za prosudbu udžbenika za osnovnu i srednju školu koje Ministarstvo određuje.

- Ministarstvo znanosti i obrazovanja, sukladno Zakonu o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu i Pravilniku o udžbeničkom standardu te članovima stručnih povjerenstava za procjenu udžbenika i drugih obrazovnih materijala, imenuje povjerenstva za prosudbu udžbenika. U stručna se povjerenstva imenuju tri člana i to: metodičar, znanstvenik, odnosno stručnjak za nastavni predmet ili područje za koje je udžbenik namijenjen i dva učitelja ili nastavnika nastavnog predmeta određenoga obrazovnog programa s najmanje pet godina iskustva u nastavi. Zadaće stručnog povjerenstva su utvrđivanje usklađenosti udžbenika za osnovnu i srednju školu s odredbama Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu, predmetnim kurikulumom, pripadajućim kurikulumskim dokumentima te standardima i zahtjevima propisanim ovim pravilnikom - rekli su iz MZO-a za srednja.hr.