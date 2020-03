Roditelji nastavnicima: Djeca su slomljena, dajte nam odmor!

Dva tjedna škole na daljinu pokazala su brojna sjajna rješenja za obrazovanje tijekom kriznih situacija. No pokazalo se i kako ima jako mnogo prepreka za sve sudionike. Brzina i količina materijala, te potpuna promjena okruženja itekako su se odrazili na učenike i nastavnike, ali posebno na - roditelje.

Nažalost, škola na daljinu funkcionira tek kad se roditelji posvete svakodnevnom radu sa svojom djecom, uz sve ostale stare i nove obaveze. Posebno kad se radi o mlađoj, nesamostalnijoj, te djeci s posebnim potrebama.

I dok roditelji koji rade od kuće ne uspijevaju sastaviti 15 minuta vremena za normalan rad, u ogromnim su problemima roditelji koji i dalje odlaze na posao, poput svih onih u dežurnim ustanovama, u zdravstvenom sustavu, policiji, u dućanima. Oni se uz vrlo intenzivne radne sate još susreću s gomilama poruka od nastavnika, zadaćama svoje djece, ali i njihovim preopterećenjem i strahovima.

I Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je preporuke da se smanji količina gradiva i opterećenje na djecu, a ovih dana roditelji su se okupili u nekoliko grupa na društvenim mrežama kako bi podijelili svoja iskustva sa školom na daljinu.

'Raspored je nerealan'

U dogovoru sa članovima jedne takve grupe na Facebooku, prenosimo vam roditeljska iskustva sa Školom za život. Ono što većina roditelja ističe je prevelika količina gradiva i zadataka koje bi djeca trebala obrađivati, te čak i neprimjerena strogost pojedinih nastavnika. Kako saznajemo, neki su čak počeli davati i ocjene, iako još za to nema službenih uputa Ministarstva. Djeca su, ističe previše roditelja, jednostavno slomljena. Rade i po 10 sati na dan, te su dodatno frustrirana jer ne stižu sve napraviti. A pritom često nemaju ni koga pitati za pojašnjenja, osim roditelje. Isto tako, upozoravaju roditelji, Preporuke MZO-a nerealne su s obzirom na realnu situaciju u kojoj brojne obitelji nisu ni približno osigurati "uvjete" koje preporučuje MZO. Jednostavno, nitko ne živi u idealnim uvjetima kakvi se podrazumijevaju za taj raspored.

No jednako je važno istaknuti da brojni roditelji šalju vrlo pozitivna iskustva u komunikaciji s nastavnicima, te organizaciji nastave. Nastavnici danonoćno pripremaju materijale, komuniciraju s učenicima, roditeljima, te se na najkreativnije načine snalaze u praktički nemogućoj situaciji.

'Djeca su preopterećena, uplašena..."



Ovdje su iskustva roditelja, čiji identitet nećemo objavljivati:

"Mama sam dečka u 7.razredu.

Slažem se, ovo je svima novo i dosad još neviđeno, al mislim da bi neki učitelji trebali biti realniji... Mali radi manje-više sve sam, osim onog što mu je novo pa me pita da mu objasnim (kemija, fizika...), ali koliko toga imaju dnevno za obraditi i napraviti zadaću. Njemu ne preostaje uopće vremena za učenje, ne znam kako vašima? Dnevno je za laptopom ujutro od 8sati pa da ne pretjerujem, ali do 18h svaki dan, s tim da sam sad doma pa vidim što radi (da stvarno obrađuje gradiva i pise zadaće,a ne igra igrice)...I uz to još im svako malo pada program, da ne kažem da je dobio minus iz zadaće prošli tjedan jer učiteljici nije radio carnet-mail i nije vidjela zadaće... ma mogla bih pisati do sutra... i naravno, ne želim napadat profesore i učitelje, ali uvijek se može dio prilagoditi, ipak su još djeca...

A o onome da ne smiju biti pred ekranima više od 2h dnevno.... mahhh,a najviše me strah kad krenu u školu - testova i ispitivanja svega što su "doma naučili"."

"Ja sam majka učenika u 5. razredu, jednog u 4. razredu i djeteta od četiri godine. Sve obveze ne stanu u dva dana, a ne osam sati. Djeca su preopterećena, uplašena, nemaju motiva za rad. Ne znam samo kada da uhvatimo to vrijeme druženja, društvenih igara i zbližavanja o kojem pričaju i koje nam je potrebno u ovakvoj situaciji. Učiteljima svaka čast na radu i trudu ali roditelji pucaju po šavovima. Tražimo odmor i to vrijeme u kojem možemo razgovarati o tome što nam se događa."

"Majka sam četvrtaša i dvogodišnjaka. Svakodnevno se borimo s različitim platformama predviđenim za školu na daljinu, puno zadaće i životom općenito. Jako je teško. Na djeci primjećujem neuobičajena ponašanja, koja bih nekada opisala kao ulazak u pubertet, a sada nazivam to stresom. Treba li naša budućnost najviše ispaštati? Zašto majke? Možda jer razumiju svaki pogled svojeg djeteta i način na koji otkloniti sumnje. Imamo li mi majke svoje poslove? O da! A što kada i mi majke počnemo pucati jer uz sve.. pa to je logičan slijed....

Nije uobičajena situacija, ali dajte djeci da predahnu. Neka ih roditelji ljube i grle umjesto što urliču jer im ne znaju objasniti matematiku! Samo malo odmora MOLIMO!!"

"Majka sam osmašice koja pohađa osnovnu školu Švarča u Karlovcu. Kad čitam vaše objave imam obavezu pohvaliti naše profesore. Moja kćer uspijeva izvršiti sve zadatke, a bilo štojoj nije jasno pošalje poruku profesoru i oni objasne skoro pa odmah. Zadataka ima, ali ne ništa više nego što se radilo u normalnim okolnostima. Sve poteškoće rješavaju zajedno i ima vremena i za učenje i za igru. Razrednik nas redovito izvještava o bilo kakvom propustu djeteta tako da možemo na vrijeme upozoriti djecu."

"Naša iskustva su sljedeća: P... kaže da njena kći pada s nogu od zadaća i zadataka koje ima, A... kaže da je odustala i da ne može iznova učiti gradivo 7.razreda, L... kaže da njena kći nekad provede cijeli dan na laptopu jer ima jako puno zadaće i da im profa iz matematike zadatke šalje svaki dan iako matematiku ni po rasporedu nemaju svaki dan. Kći uz to ide i u prvi srednje glazbene škole pa i tu ima dosta toga za riješiti. Marija kaže da pada s nogu od rješavanja zadaća sa svojim sinom, a i mali se dobro ne nosi s time......"

Moj petaš danas, ako sam dobro vidjela i zbrojila iz glazbenog, ima cca 75 minuta materijala za poslušati/pogledati+ako veza puca zbog preopterećenosti servera+odgovoriti na svako pitanje+poslati profesoru domaći rad. Pa to je dva sata danas samo na glazbeni... Ne znam do koga je krivica, ali brate..Pet stranica kajdanke gusto pisano.. Glazbeni?!?! Onda probajte zamisliti ostale predmete ...



"Majka tri školarca (gimnazija i osnovna škola).Online nastava je i kod nas, a koliko vidim i plač i histerija djece i nas roditelja zbog preobimne nastave. Moj sin je ove nedjelje od 9 do 12 svaki dan odgovarao ili radio pismene u prosjeku iz tri predmeta. Smanjili su mu ocjene iz tri predmeta. Drugom je nastavnica iz matematike štopala vrijeme za zadatke i poslije 20 sekundi zakašnjenja nije prihvaćala poslane. Od silne nervoze smo i zaboravili na samoizolaciju. Ovaj dodatni stres nikom nije trebao. Ima razumnih profesora i ravnatelja, alli mi se čini da su pojedinci jedva dočekai ovakave izvanredne uvjete. Ovakve krize izvuku iz ljudi i ono najbolje a kod nekih i ono najgore."

"Mama sam trećaša i gimnazijalca. Radimo i ja i suprug.Ovo sa školom će me ubit prije Korone!

Maleni je dijete s posebnim potrebama i u zaostatku smo s radnim zadacima i domaćim zadaćama... Ispaljujemo svi. Stariji sve sam obavlja, ali je pretrpan obavezama... Sinoć čeka da se postave zadaci iz povijesti da ih odmah riješi i prouči (iako je rok ponedjeljak), jer ako ne napravi odmah ne stize drugo...Svi smo pod užasnim stresom, pogotovo mlađi s kojima treba grijati stolicu satima."

"Ima brdo roditelja koji rade u žurnim službama, od 0 do 24. Problem? Djeca i virtualna nastava. Roditelji rade ozbiljne poslove, kaos im je, a onda svaki dan naviru učitelji s milijardu poruka i slanja zadaća na mobitele. Šalju zadatke, a djeca doma. i onda za vikend, umjesto da se malo i posvete djeci, rade zadaće s njima. Meni nije problem, isprintam sve u petak, ali dijete ne može izdržati taj tempo. Osjećam se kao loš roditelj, a radim po cijele dane. Sad su počeli slati i suptilne poruke da bi mogli biti i online testovi. Dakle, to su roditelji ove manje djece, od 1. do 4. razreda.Ta djeca ne mogu sama. Stvarno je to problem."

"Ovo nije linč na struku. Ima učitelja koji su u redu i našli su način kako gradivo odraditi i prenijeti ono najvažnije djeci u smislu da nauče i savladaju pojedine lekcije. U razgovoru s ravnateljicom danas, ona moli za povratne informacije roditelja. Jedino tako možemo djelovati."

"Mislim da je najveći problem komunikacija. Niroditelji, niti djeca, a ni učitelji ne znaju komunicirati. Učitelji ne mogu znati zadaju li previše zadataka ako ne dobiju povratnu informaciju. Po uputama koje kćer dobiva, vidim da su dosta nejasne. Ono što je definitivno loše je raspored MZO koje se izbacuje dan za dan, umjesto za tjedan. To je loše i učiteljima koji moraju pripremiti zadatke i djeci koja trebaju organizirati vrijeme za rješavanje zadataka. Djeca su također neorganizirana. Do sada su nastavu organizirali učitelji, a sada djeca sama moraju organizirati vrijeme kada će što rješavati. Problem su i roditelji jer trebaju dopustiti djeci da škola postane njihova obveza, a ne roditeljska. Djeca često pitaju pomoć ne zato što su nesposobna za nešto napraviti, nego zato što znaju da će to lakše riješiti ako im roditelji pomognu. Ovo je prilika za sve da naučimo nešto novo. Od snalaženja u novoj situaciji, pa nadalje."

Redakcija 24sata već pet godina intenzivno prati hrvatsko školstvo i obrazovne teme. Kroz rubriku "Bolje obrazovanje, bolja Hrvatska" pišemo o brojnim temama, kako o problemima, tako i o svijetlim primjerima izvrsne nastavničke prakse, te učenicima na koje imamo razloga biti ponosni iz dana u dan. I u ovoj situaciji smatramo kako je izuzetno važno otvoriti prostor svima koji su uključeni u ovaj proces, čak i kad se čini da se ne razumiju. Vjerujemo da smo svi na istoj strani, a to je dobrobit svih naših učenika i znanje kao najdragocjenija vrijednost. Javite nam se sa svojim iskustvima i savjetima kako da što lakše zajedno prebrodimo ovo razdoblje.