Roditelji očajni: Zar ne može drukčije nego da djeci vade krv na klupici, ispod ulične lampe?

Roditelji su doveli bolesnu jednogodišnju bebu u Dječju bolnicu Srebrnjak. Kontejner za trijažu je već bio zauzet pa je sestra djetetu krv htjela izvaditi vani, na klupici. Drugi su roditelji s bolesnim djetetom sjedili na betonu

<p>Na Srebrnjak smo s bolesnim jednogodišnjim djetetom došli u pola deset navečer, i kako je kontejner za trijažu bio zauzet drugim malim pacijentom, rekli su nam da pričekamo vani na klupici. Tamo su, ispod ulične lampe, bebi onda došli vaditi krv, nismo pristali na to.</p><p>Subotnji događaj prepričava otac Goran Ilijaš, zgrožen činjenicom da sustav nije za najmanje pacijente osigurao bolje uvjete.</p><p>- Nitko od nas ne negira koronu, da ona postoji, i nisu krivi ovi na Srebrnjaku, kriv je čitav sustav. Imaju akcijski plan za porast oboljelih od korone, no što je s ostalima, drugim, i još ovako malim pacijentima, ima li sustav i za njih plan? Da je padala kiša, ili da je bilo hladno, što bi onda - ogorčen je otac. Nakon što su odbili vađenje krvi na klupici, čekali su red za ulazak u trijažni kontejner, gdje je djetetu na kraju izvađena krv i pregledano je.</p><h2>Čekali pregled na vrućini, sjedili na asfaltu pred bolnicom</h2><p>Na društvenim su se mrežama javili, međutim, i drugi roditelji, pa nam je otac jednog djeteta s bronhitisom ispričao kako je s malaksalim djetetom, bez dovoljno kisika, vani na suncu prvo morao čekati da dijete bude pregledano, a onda još pola sata na nalaze. Četverogodišnji je dječak ležao u majčinu krilu, a ona sjedila na betonu ispred bolnice. I njemu su, kaže otac, krv vadili na klupici ispred bolnice. </p><p>Roditelji su ogorčeni ovakvim prijemom malih pacijenata. Ni kruh, kažu, ne kupujemo vani na štandu, a djeci se tako vadi krv. Ili pak čekaju na klupicama na vrućini. Što će biti kad krenu kiše i niske temperature, pitaju se.</p><p>- Ne smijemo dozvoliti da virus uđe u bolnicu. U postupku smo nabavke velikog šatora, u kojem će se obavljati prijem i pregled pacijenata, sa zadovoljenim epidemiološkim mjerama - odgovara ravnatelj Dječje bolnice Srebrnjak Ivo Dumić Čule. S prvim danom listopada očekuje da će bolnica sama početi i testirati pacijente na korona virus, što zasad tamo nije moguće, pa se brisovi šalju na druga mjesta. Srebrnjak će, kaže ravnatelj, ubuduće testirati svoje male pacijente 24 sata prije operativnog zahvata, ali i njihove roditelje, kako bi mogli biti s djecom u bolnici.</p><p>- Žalosno je da sve to nije već odavno posloženo - ogorčen je tata Ilijaš.</p><h2>'Liječnike je nemoguće dobiti na telefon, i pregleda nema'</h2><p>Roditelji se na društvenim mrežama žale i na postupanje obiteljskih liječnika, koje je, kažu, nemoguće dobiti na telefon, a iz ordinacija ih se tjera. Jedna se majka požalila kako je došla s prvašićem koji je imao grlobolju jer se nitko u ordinaciji nije javljao na telefon. Doktorica joj je odgovorila da uslika djetetovo grlo i pošalje joj fotografiju. Dijete nije pregledala nego ga je samo naručila za PCR test na koronu. </p><p>Prema striktnom naputku HZJZ-a, pacijenti se primaju isključivo nakon telefonske najave ili nakon provedene trijaže kako bi se izbjeglo bilo kakvo grupiranje u čekaonici, odgovara nam prim. Ines Balint, dr. med., predsjednica Povjerenstva za primarnu zdravstvenu zaštitu Hrvatske liječničke komore. Nakon toga liječnik temeljem izrečenih simptoma odlučuje hoće li pacijenta primiti na pregled ili će ga uputiti na eventualno testiranje, ili mu pak dati savjet telefonom kako da postupa kod kuće. Jednako tako, odlučuje kad da se pacijent ponovno javi radi ponovne procjene zdravstvenog stanja.</p><p>- Sva stanja vezana za respiratorni sustav mogu biti potencijalno suspektna na COVID-19 pa čak i kod pacijenata bez simptoma koji osjećaju samo slabost. Posebno kod djece simptomi mogu biti nespecifični, i ukazivati na druge bolesti od kojih dijete može oboljeti. Ako pacijent ima respiratorne simptome i doktor ga odluči pregledati, on to treba napraviti u posebnom prostoru rezerviranom za takve pacijente. Preporuka je da se pacijenti pregledavaju s punom opremom što znači da liječnik ima masku, vizir, odijelo i rukavice, odgovara dr. prim. Balint. </p><p> </p><p> </p>