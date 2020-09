Srebrnjak je bez testova na koronu, a imaju uređaje za to

<p>Korona je ušla u Dječju bolnicu Zagreb (Klaićeva) i nekoliko malih pacijenata i zdravstvenog osoblja u izolaciji je. Jesen ide i prirodno nosi respiratorne infekte, a nacionalni pulmološki centar za djecu, Dječja bolnica Srebrnjak, ne radi testove na koronu. A mogu jer imaju PCR uređaje s kojima bi to mogli raditi.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Cjepivo na čekanju</strong></p><p>Zašto ne rade, ministar zdravstva<strong> Vili Beroš</strong> i šef Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo <strong>Krunoslav Capak </strong>nisu nam odgovorili. Što bi značilo da se korona uvuče na pulmološki odjel ili na odjel intenzivne njege Dječje bolnice Srebrnjak, može zamisliti i laik. Novi ravnatelj, dr. sc. <strong>Ivo Dumić-Čule</strong>, kaže da su u tijeku pripreme za uvođenje testiranja na Covid-19, ali zasad nije čvrsto definirano kad će to biti.</p><p>- Bolnicu je obišao nacionalni koordinator te je sa stožerom bolnice definiran način prikupljanja i pripreme uzoraka. U narednim tjednima osigurat će se preduvjeti za testiranje. Sam uzorak je infektivni materijal i bilo kakvo nestručno rukovanje ili neadekvatan prostor za obradu mogu dovesti do prodora virusa u bolnicu, što apsolutno nikom nije cilj - rekao je.</p><p>Pitanje je zašto glavni organizatori epidemiološke borbe protiv korone nisu već osigurali da sva mjesta, pa tako i bolnica Srebrnjak, koja mogu raditi testove, to i rade.</p><p>Dr. sc. <strong>Boro Nogalo</strong> bez dlake na jeziku pita:</p><p>- Gdje je tu pošten odnos prema djeci i zaposlenicima? Korona buja, gubimo vrijeme dok čekamo da se brisovi djece s respiratornim infekcijama obrade u drugim centrima. Imamo opremu i ljude da radimo testove na koronu. Pa na temelju te opreme i ljudi Srebrnjak je i dobio projekt od Europske komisije za izgradnju Translacijskog centra vrijednog 60 milijuna eura.</p><p>Upravo će se o tom projektu raspravljati danas u Skupštini Grada Zagreba. Projekt kasni godinu dana i sadašnji ravnatelj pokušava ga pokrenuti s mrtve točke te u tihome modu radi na tome da Europska komisija produlji rok da iskoristimo novac i zaista napravimo taj centar. No zanimljiv je njegov podnesak skupštini u kojem se poziva na nedavnu analizu privatne tvrtke PwC koja je proglasila projekt neodrživim. Dr. Nogalo osvrnuo se i na to:</p><p>- Nakon svih recenzenata iz EK koja je prihvatila projekt, netko iz Zagreba kaže da je neodrživ... - bio je ironičan. Ta privatna revizorska kuća je dobila 195.000 kuna za reviziju financijskog poslovanja bolnice, a ne reviziju projekta, za što nije niti kompetentna i to nakon što je projekt prošao sve recenzije EK i drugih kompetentnih institucija, na temelju kojih je odobren projekt. Sad se revizija PwC-a stavlja iznad mišljenja EK, te tako spašava Europu od troška od 60 milijuna eura...”</p><p>Uvjeren je da se time pokušava minirati projekt kako bi on propao. Istovremeno novi ravnatelj pokušava dogovoriti dobivanje produljenja od najmanje godinu dana za taj projekt, jer se s njime toliko i kasni. Točnije, od smjene dr. Nogala on se nije pomaknuo s mrtve točke. </p>