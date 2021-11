Kompromisnih rješenja nema. Ne pristajemo na odluku kakva je sad, rezolutno je poručila predstavnica inicijative “Djeca su budućnost”, Ljiljana Dragić.

Prosvjedovala je s još stotinjak roditelja-odgojitelja i njihovom djecom ispred zagrebačke Gradske uprave zbog najavljenog ukidanja te mjere. “Zagreb nije vaš! Zagreb je naš!”, “Tomaševiću, sram te i stid bilo”, “Grad (ne)prijatelj djece”, “Ja nisam trošak, ja sam budućnost”, poručili su transparentima gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću, koje su mu razvili pod prozorom.

Do 4. prosinca je, podsjetimo, u tijeku javno savjetovanje o izmjenama odluke o novčanoj pomoći za roditelja-odgojitelja s troje i više djece, prema kojima će se ona smanjiti sa 65 posto bruto prosječne zagrebačke plaće na 1000 kuna mjesečno, ali i skratiti s 15. godine najmlađeg djeteta do njegove sedme godine. Nova gradska vlast ističe kako je mjera bila neodrživa za proračun, a demografski učinak malen, odnosno dvojben. Dragić, s druge strane, navodi kako je korisnika 5800, a djece roditelja-odgojitelja 20.000 te upozorava kako će 1. svibnja iduće godine, ako odluka stupi na snagu, svi roditelji čije je dijete starije od sedam godina ostati bez primanja. Ovi roditelji se pitaju i kamo će s djecom, kad mjesta u vrtićima nema dovoljno. Stoga ove majke tjednima traže sastanak s gradonačelnikom Tomaševićem. Dolaze mu pred Poglavarstvo, zovu ga na mobitel, prate na javna događanja ne bi li ga negdje ulovile... On im je, pak, nedavno na razgovor poslao svoju zamjenicu Danijelu Dolenec, no tim postupkom, koji su ocijenile kao izbjegavanje, ali i samim sastankom nisu bile zadovoljne. Stoga su nastavili s prosvjedima i pozivima prema zastupnicima u Gradskoj skupštini da stanu na njihovu stranu i ne podrže ukidanje ove mjere, koju je uveo pokojni gradonačelnik Milan Bandić.

- Želimo da se sve stopira i da nam se ne diraju naša stečena prava. Na sastanku s dogradonačelnicom Dolenec nije ništa dogovoreno. Ova mjera je demografska i nju smo ostvarili na posve legitiman način. Nema mjesta u vrtićima i pedagoški standardi se ne poštuju, a nema ni odgojitelja na burzi za dodatnu djecu. Mi nismo profesionalne rađalice, nego majke koje se bore za svoju djecu - poručuju majke.

Kad su kao roditelji odlučili dati otkaze i koristiti taj status, nitko od njih nije razmišljao da bi ta mjera mogla biti privremena i da bi se jedan dan mogla ukinuti, ističe Dragić.

- Mjera je izglasana na Skupštini, i to se činilo kao jedna sigurnost. Vidimo da imamo sve manje stanovnika u Hrvatskoj pa mislim da se ove mjere ne bi trebale ukidati, nego gledati da se prošire na cijelu Hrvatsku - poručila je u razgovoru za N1 dodavši kako neće odustati ni ako nova gradska vlast doista tu mjeru i ukine.

- Onda ćemo se boriti pravnim putem. Imamo temelja za tužbe pa ćemo ići s tim - poručila je u ime roditelja.

A gradonačelnik Tomašević ipak je popustio pa jučer najavio kako će ih danas u 16 sati primiti i poslušati.

- Od sastanka ne očekujemo previše jer nas izbjegavaju otkako je izašlo u javnost da će se ukinuti mjera - rekle su organizatorice prosvjeda i najavile novi za petak na Trgu bana Jelačića.