Roditelji ogorčeni: 'Taj učenik maltretira našu djecu. Nisu nam ponudili baš nikakvo rješenje'

Psuje i to takve psovke kakve naša djeca nikad ranije nisu čula. Pokazuje svima srednji prst, seksualno ih uznemirava. Hrva se s njima i onda ih uštipne za stražnjicu. Čak i djevojčice štipa za stražnjicu. Stalno priča o seksu i muškim i ženskim spolnim organima. Od njegovih opisa neka su djeca bila zgrožena. Mi nismo puritanci i o svemu pričamo sa svojom djecom, ali ovaj njegov način je vulgaran i ne dozvoljavamo da se tako obraća našoj djeci - rekla je majka jednog učenika koja je u petak došla na prosvjed pred jednu zagrebačku školu u koju su premjestili problematičnog učenika.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Opet radi probleme

Naime, prije tri dana je u tu školu u Novom Zagrebu stigao učenik zbog kojeg se na početku ove nastavne godine cijeli njegov bivši razred ispisao iz škole. Roditelji djece u toj školi zabrinuti su jer je i kod njih dječak već počeo raditi probleme. U petak u 8.30 sati su se okupili ispred škole i otišli na razgovor kod ravnatelja. Sat vremena razgovora na kraju nije urodilo plodom. Roditelji su izašli razočarani.

- Nije nam ponudio gotovo ništa. Rekao je da nam ne može pomoći i da mora nekako zbrinuti to dijete. A što je s našom djecom? Koga on štiti? Ranije nam je izgledao kao razuman čovjek, ali sada izgleda kao da štiti roditelje tog dječaka - govorili su uglas ljutiti roditelji. Dodali su da ne žele ništa loše dječaku zbog kojeg se podigla hajka, te da bi voljeli da mu se pomogne na adekvatan način.

'Gdje su psiholozi i socijalni radnici?'

- Zašto ga ne odvedu u neku primjerenu ustanovu. Ne mogu ga seliti iz škole u školu. Tako se neće riješiti njegovo problematično ponašanje. Radi li netko od institucija s njegovim roditeljima, psiholozi ili socijalni radnici? Dijete sigurno nije samo od sebe postalo takvo - zaključuju ogorčeni roditelji. Tvrde da neće odustati od namjere da zaštite svoju djecu od problematičnog učenika.

- Znam da ružno zvuči kad kažemo da bi htjeli da se on ispiše i iz našeg razreda. Ali očajni smo. Znamo i da nije rješenje da opet ode u neki drugi razred. Jednostavno mu se mora pomoći na način da ne maltretira drugu djecu. Naša djeca ne mogu ispaštati. Bio je to divan i skladan razred s prekrasnom učiteljicom. A sada se sve raspalo. Ona ne može obuzdati to dijete i u jako je lošem stanju. Prevelik je pritisak na njoj, nisu joj to smjeli napraviti - rekla je majka drugog učenika. Svi su željeli biti anonimni. Roditelji u petak nisu poslali svoju djecu u školu, a tvrde da to neće učiniti ni u ponedjeljak i utorak.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Tri dana bez škole

- Tri dana im možemo opravdati pa je to s naše strane jedan tihi prosvjed na ovaj način. Znajte da nam ne slanje naše djece u školu jako teško pada, ali prisiljeni smo. Ravnatelj je obećao da će nam dovesti ovih dana psihologinju na razgovor da nam ona da upute što i kako dalje i kako da se ponašamo. To je prvi korak kojeg očekujemo od njega, a drugo, želimo da to dijete ode na procjenu ili vještačenje da znamo na čemu smo, a onda ćemo vidjeti što ćemo dalje. Sada se svi moramo sabrati. Nismo spavali cijelu noć - kaže roditelj.