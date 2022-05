Roditelji, profesori i učenici dali podršku profesorici, novinarki rekli: 'Ti si provokator, mrš!'

Roditelji, učenici te nastavno i stručno osoblje Industrijsko-obrtničke škole su ispred škole dali podršku profesorici hrvatskog jezika i književnosti Nives Romanjek koja se nalazi na fotografiji na kojoj učenici pozdravljaju ustaškim pozdravom, a koju je objavio portal SBplus.

POGLEDAJTE VIDEO:

Kako javlja SBplus, njihova novinarka je doživjela oštre kritike.

- Ti si obični provokator, mrš! - rekao joj jedan od učitelja koji je više puta izlazio iz škole na dvorište kako bi provjerio je li ona i dalje tamo, a dobacio joj je i neke pogrdne riječi.

Medijima se obratila i profesorica.

- Pišite o tome da su to izuzetno dobra i kvalitetna djeca koja će ostati raditi u Hrvatskoj. Gdje vidite nacistički pozdrav na fotografiji? Moja djeca to ne znaju. Sretna sam do neba što su živi i zdravi. Nikad ih nisam poučavala ustaštvu. Osim toga, odakle vam pravo da objavljujete moju privatnu fotografiju? - rekla je. U svom postupku ne vidi ništa sporno.

Roditelji: 'Nema ništa sporno u majicama i pozdravu'

Kako javlja SBportal, iz škole je izašla i socijalna pedagoginja koja je novinarki zaprijetila prijavom pravobraniteljici za djecu. Reagirali su i okupljeni roditelji.

- Najboljim maturantima u Hrvatskoj ste ovo priredili.

- Ne vidim razlog za ocrnjivanje učenika. Na fotografijama djeca dižu ruke u zrak. Kako je tko mogao pozdraviti, tako su pozdravili u tom trenutku. Ništa mi nije bilo sporno ni u majicama. Za norijadu su bili spremni. Jedan su od odličnih razreda. Nisu radili nikakve probleme.

- Problem je u tome što je ravnatelj rekao da su djeca imala samo beretke. Zar su bila gola? I u dvorištu su imali te majice, unaprijed je znao kakve su to majice? Na majicama je stroj na kojemu rade. Nastavnik uđe u razred i kaže "Jesmo li spremni za rad?". Što je tu sporno? Ja sam danas spremna dati izjavu. Što je tu za vas sporno?

