Roditelji su protiv cjelodnevne nastave, a u Osijeku se dosad javila tek jedna osnovna škola

Od 9 osnovnih škola s područja Osijeka, koliko ih je moglo konkurirati na projekt cjelodnevne nastave, tek je jedna odlučila da će svojim učenicima dati priliku da u školi, na sadržajima koji im budu ponuđeni, provedu cijeli radni dan. Što je razlog tako malom odazivu osnivač osječkih škola, Grad Osijek, nije nam baš objasnio, ali se neslužbeno saznaje kako se toj ideji velikim dijelom protive roditelji osnovnoškolaca. Ni u redovima školskih nastavnika ne vlada posebno oduševljenje. Kako neslužbeno saznajemo, na nekim je roditeljskim sjednicama bilo i burno, roditelji su prijetili tužbama i ispisivanjem djece iz škole ako se uđe u projekt.

Identična je situacija u Zagrebu, gdje su se roditelji u školama koje imaju uvjete za projekt, masovno izjašnjavali protiv. Kako su nam se povjerili u nekoliko škola, glavni argument je bio da "ne žele da im djeca budu pokusni kunići", te jako mnogo neriješenih pitanja o samome izvođenju nastave. Kako će učenici koji će od jeseni biti osmi razred, početi učiti drugi obavezni strani jezik? Što će biti nakon četiri godine, ako se projekt ne nastavi? Koje su garancije da djeca neće dolaziti kući sa zadaćama, a bit će u školi i do 17 sati i imati nove predmete? Ravnatelji ističu kako su i Ministarstvo upozorili da zamišljeni A2 oblik nastave za ponavljanje i utvrđivanje gradiva od dva sata dnevno nije dovoljan.

Obavezna nastava samo do 14 sati

Da će se dosta toga mijenjati u samome projektu, već je najavio i sam ministar Radovan Fuchs. Kako je kazao u nedjelju, nakon javne rasprave odlučeno je da obavezni dio nastave bude do 14 sati, a ne do 15, kako je predloženo. To je bilo i jedno od ključnih pitanja roditelja, kaže nam Vedran Čerina, ravnatelj osječke OŠ Augusta Šenoe koja se uključila u projekt.

- Kad je razjašnjeno da će u školi ostajati samo oni koji će to htjeti, sve je bilo jasnije. Naše učiteljice mnogo su putovale po europskim školama u sklopu Erasmus projekata, te su uvidjele kvalitetu ovakve vrste nastave i za učenike i za njih. Projekt je dobar - kaže Čerina, koji podržava Ministarstvo i zahvalan je što su roditelji i učitelji pristali.

No dosta škola koje i jesu u jednoj smjeni, a u Hrvatskoj ih ima oko 1370, nije se uključilo i stoga što nemaju uvjete za uključenje u projekt. Roditelji se pribojavaju da će djeca jednostavno biti prisiljena još dulje sjediti u učionicama bez klima-uređaja, bez dovoljno vremena da budu, primjerice, na igralištu. OŠ Pećine u Rijeci, primjerice, jest u jednoj smjeni, ali nema blagovaonicu.

- Trebali bismo ići u velike građevinske radove, a budući da je naša škola i zaštićeno pomorsko dobro to bi bilo dosta izazovno. Imali smo nedavno učiteljsko vijeće te smo odlučiti da ćemo za sada pričekati i vidjeti kako će se stvari dalje odvijati. Mislim da je ovakav oblik rada dobro zamišljen, ali dosta je toga nedorečeno. Mnogo je tu stvari koje treba uzeti u obzir. Primjerice, potreba ne jednog, već dvoje nastavnika u smjeni, što iziskuje i drugačiju financijsku konstrukciju - objašnjava ravnateljica Vukonić Žunić.

'Ministarstvo nije odgovaralo na naše prijedloge'

Ona je jedna od prvih učiteljica koja je 18 godina radila u cjelodnevnoj nasatvi, u tzv. cjelodnevnom odgojno-obrazovnom radu, nakon što se taj pilot projekt prije 46 godina eksperimentalno uveo u OŠ Nikola Tesla. Smatra kako je ideja u principu dobra, no i kako treba još puno sjesti i o svemu razgovarati.

- Prijašnjih godina slali smo na 10-tke mailova Ministarstvu obrazovanja i žao mi je što do danas s njihove strane nije bilo nikakvih povratnih informacija ni interesa da sjednemo i popričamo. Želja nam je bila da podijelimo svoje iskustvo, naš način i oblik rada, no nažalost nije bilo kontakta s njihove strane pa pretpostavljam da je ovaj model, koji se sada nudi, vjerojatno skinut iz europskog sustava i prakse - istaknula je.

Iz sredstava EU za organizaciju i provedbu cjelodnevne nastave i opremanje škola nudi čak dvije milijarde eura za 50 škola koje se prijave, a svaka škola koja prođe kvalifikaciju treba dobiti oko 300.000 eura. No ravnatelji nam ističu i kako Ministarstvo roditeljima nije dovoljno jasno komuniciralo što sve škole dobivaju. Odnosno nisu rekli da će se tim novcem kupovati dodatna oprema za školu koja bi stvorila ugodne uvjete za dnevni boravak u školi, a što može značiti i gradnju bazena za kupanje ili postavljanje klima-uređaja u učionice, jer sadržaji i zahtjevi po školama mogu biti različiti.

Umjesto da objasne roditeljima odluku koja zvuči dobro samo na papiru, a koja bi trebala biti od velikog značaja za škole u Hrvatskoj, oni su taj posao prepustili ravnateljima koji znaju da je to projekt koji je eksperimentalan, podložan mnogim promjenama, da nitko ne može reći i garantirati što će biti za četiri godine, zaključuju naši sugovornici.

Zbog toga su mnogi ipak odlučili pričekati konačnu verziju projekta, iako će i nastavnici i ravnatelji koji uđu u projekt dobiti 20-25% veće plaće.

Najčitaniji članci