Roditelji tragično preminule Austrijanke opet u Hrvatskoj: Ne želimo doći nikada više...

<p>Skoro godinu dana nakon što je njihova kći <strong>Verena (20) </strong>tragično izgubila život u naletu glisera kod Malinske, obitelj <strong>Heinz </strong>iz Austrije vratila se u Hrvatsku. Verenini roditelji <strong>Dieter </strong>i <strong>Gertraud </strong>dali su iskaz u Županijskom državnom odvjetništvu u <strong>Rijeci</strong>, a u pratnji odvjetnika Ivana Primorca otac Dieter ponovio je sve detalje nesreće kojoj je svjedočio budući da je zajedno sa svojom kćeri vježbao ronjenje na dah kojim su se profesionalno bavili.</p><p>Svjedočiti je trebao još u ožujku, no zbog pandemije korona virusa to nije bilo moguće.</p><p>Mladić iz Zadra (25) koji je upravljao gliserom u kupališnom pojasu, unutar 300 metara od obale, trenutno je u Njemačkoj, a i on bi uskoro trebao stići u Rijeku dati iskaz državnom odvjetniku.</p><p>Dijelovi Verenine opreme pronađeni su, doznaje <a href="https://www.jutarnji.hr/vijesti/crna-kronika/otac-austrijanke-koja-je-poginula-na-krku-ne-zamjerite-ali-u-hrvatsku-vise-necemo-doci-15003955" target="_blank"><strong>Jutarnji list</strong></a>, na 125 metara, odnosno 97 udaljenosti od obale te na dubini od 22 metra, odnosno 17. Također, koncesionar nije označio plovni put bovama u dužini od 150 metara, već u potezu 40 metara od obale. Vlasnik glisera dao je vozilo na tehnički pregled dan nakon nesreće, što dokazuje da vozilo nije bilo izuzeto kao dokaz odmah nakon tragedije, a ronioci su tek 1. kolovoza krenuli u pretragu terena.</p><p>- Došli smo joj odati počast, ostaviti cvijeće. Nemojte mi zamjeriti, ali nakon ovoga što mi se dogodilo, nemam nikakvu želju dolaziti u Hrvatsku ikada više. Hrvatsku sam jako volio, ovdje sam još od ’82. do ’84. držao ronilački klub, ali sada mi je preteško dolaziti. Znate, ljubav prema nekoj zemlji izgubi se nakon ovakvog događaja - rekao je Dieter Heinz.</p><p>Mladić koji je upravljao gliserom nikada nije ni priveden, tek je dao izjavu lučkoj kapetaniji.</p><p>- Tek sam nekoliko mjeseci nakon nesreće doznao tko je on uopće. Ne znam što će s njime biti, ali on mora pronaći svoj način da se nosi s time što je učinio. Činjenica da je poginula jedna mlada osoba, ne smije tek tako otići u zaborav. Želimo učiniti sve što je u našoj moći da se tragedije poput ove ne ponove, da se stvari ne vrate u normalu. Da Verenina smrt ne bude uzaludna, već da potakne promjene po pitanju sigurnosti na moru. Ako se ne dogodi ništa, ako slučaj ode u zaborav, a ponovo dođe do ovakve nesreće, osjećat ću se grozno. Činjenica je da je netko oduzeo život mojoj kćeri i da je netko za to odgovoran - govori Heinz pa otkriva.</p><p>- Nakon nesreće nekoliko mjeseci nisam uopće mogao doći k sebi, nisam mogao raditi. Prebolio sam rak, tako da sam i prije toga bio na 50 posto kapaciteta snage, a sad je još i gore od toga. Također, korona je ugrozila naš posao, tako da su tu sada i dodatni problemi.</p><p>Supruga i majka Gertraud također je još puna rana...</p><p>- Sada sam ja nešto bolje, a on je gore, pa ja dižem njega. Guramo jedan drugoga koliko možemo - rekla je.</p>