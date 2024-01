Roditelji u suzama: 'Presude su smiješne, netko vam napadne djecu pa slobodno šeta gradom'

Na skupu podrške roditeljima šestorice pretučenih 15-togodišnjaka u Vukovaru okupilo se nekoliko stotina građana. Među njima roditelji s malom djecom, bake i djedovo zabrinuti za sigurnost unučadi, profesori i nastavnici ogorčeni nasiljem te nekolicina političara koji su se pojavili iako su ih roditelji zamolili da ne dolaze i ne daju izjave jer ovaj događaj ne smije služiti za prikupljanje poena.

Na skup su stigli i roditelji jednog od pretučenih dječaka.

- Ovo je jauk roditelja jednoga grada. Tome treba stati na kraj, samo se nadam da će politika i sudstvo reagirati jer ovo su ponavljači ovakvih nemilih događaja i djela, ti ljudi šetaju gradom. Sudske presude su toliko smiješne, netko vam napada djecu a za mjesec dana ponovno šeta gradom. Nemojte politiku uvlačiti u ovo jer nas ovdje zaista ima svakakvih, mi se poštujemo, cijenimo i mi smo grad dobrih ljudi, a to dokazujemo ovim okupljanjem - rekao je otac pretučenog dječaka.

Komentirao je i stanje djece.

- Moji ne spavaju, samo hodaju po kući, otimaju se, bore se, hoće da se izvuku iz nečega, tek pred zoru zaspu. To je jedna teška trauma koja je njima učinjena, a mi se moramo s time nositi - dodao je te rekao da su sva djeca puštena iz bolnice.

Roditelji očekuju da će zakonodavstvo učiniti konkretne stvari po pitanju Kaznenog zakona, kako kažu, nedopustivo je da ponavljači kaznenih djela slobodno šetaju gradovima diljem Hrvatske i da im se to ne tolerira.

Navode kako za sve smatraju odgovornim sustav i politiku jer, kako smatraju, oni donose zakone.

- Politički narativ u ovom gradu treba više početi komunicirati s građanima, mi u 2024. godini imamo problem kako se izražavamo. Da netko dođe i progovori na ekavici u Vukovaru i da se tretira drugačije. Mi kao društvo imamo problem! Još uvijek smo toliko dugo u ratu, pa meni su djetinjstvo uzeli kad sam imao osam godina, koga da krivim? Rat je došao i u moje mjesto, ja sam rođen u ovome gradu, ja sam vojsku ovdje služio. Nemam drugi grad, dajte mi drugi grad i ja ću otići tamo živjeti, nemojte mi djecu dirati! Samo to, ništa više - kazao je kroz suze otac jednog pretučenog dječaka.

Zaključili su kako treba zaštiti svu djecu bez obzira na nacionalnu i vjersku pripadnost.

- Došao sam na prosvjed dati podršku roditeljima pretučene djece. Već se neko vrijeme u našem gradu događaju takvi incidenti koji nisu nužno vezani za navijačke skupine nego i širenje međunacionalne mržnje. To treba prestati. Treba oštrije kažnjavati nasilnike, posebno one koji to stalno rade Bilo bi loše da roditelji uzmu njihovom sankcioniranje u svoje ruke - kažu dvojica branitelja Vukovara koji su došli na prosvjed.

- Imamo 3 male djece i ne bismo voljeli da se nađemo u situaciji da njih netko tuče jer imaju krivu boji jakne ili kape. Ovo je inače grad kojega stalno svi dijele i bilo je loše dovesti i njega BBB udrugu, dati im prostor u centru grada. Sve nam se ovo počelo kada si oni došli iako je starija ekipa BBB koja je osnovala udrugu bila društveno odgovorna, pomagali su ljudima u potrebi, bili korektni. Ovi mlađi koji su došli su esktremi, problemi sa drogom i alkoholom, nemaju veze sa navijanjem nego samo traže probleme i tučnjave. Trojica su bila u Grčkoj. To treba sankcionirati - kažu supružnici iz Vukovara dodavši kako je priopćenje udruge BBB Vukovar, objavljeno 7 dana nakon tučnjave, sramotno.