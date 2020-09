Roditeljima prekipjelo: Izvukli djecu iz škole zbog vjeronauka

Roditelji djece iz Osnovne škole Ivana Meštrovića na svoju su odgovornost izvukli djecu s nastave blok sata vjeronauka, kojeg učenici inače ne pohađaju.

<p>Učenici 6. razreda OŠ Ivan Meštrović jutros su dobili nenadani slobodni blok sat, kako prenosi <a href="https://www.telegram.hr/zivot/roditeljima-iz-zagrebacke-skole-je-dosta-da-im-djeca-prisilno-sjede-na-vjeronauku-danas-su-ih-izvukli-iz-razreda/?fbclid=IwAR0Z6QWqxCu-V9_yfla-M0cx-dwy03JcEqYApmWoInwGVWDnOwfQiQXA99A">Telegram</a>. Naime, po usmenim uputama koje im je dao razrednik, učenici su za vrijeme 3. i 4. sata, kada se održava vjeronauk, morali ostati u učionici, sjesti u zadnji klupu i staviti slušalice. Njihovi roditelji, revoltirani jer im se djeci krše prava, jutros su došli u školu i izvukli ih s nastave na svoju odgovornost.</p><p> - Sada smo to napravili iz bunta, kao gestu. No nije poanta da mi trošimo svoje radno vrijeme i vodimo djecu van škole, nego da škola zbrine učenike koji ne slušaju vjeronauk - za Telegram je rekla <strong>Kristina Ercegović</strong>, mama jednog od šestaša koji ne pohađa vjeronauk. </p><p>U razredu njezinog sina je 28 učenika, od kojih čak četvrtina ne ide na vjeronauk. Prije pandemije, djeca su u školi bila zbrinuta ako je vjeronauk bio usred rasporeda. To vrijeme bi proveli u knjižnici gdje su čitali i pisali zadaću, no iz škole su im rekli da se sad situacija promijenila zbog korone. Dodala je da joj je svejedno hoće li ih pustiti u knjižnicu, na igralište ili im organizirati etiku ili nešto slično. </p><p>Ercegović navodi da su se javili razredniku koji im je objasnio da on tu ne može ništa te ih uputio na ravnatelja, no od njega nisu dobili nikakav odgovor. Predložili su da se vjeronauk organizira online ako ne može drugačije. </p><p>- Ako smo u lockdownu četiri mjeseca imali sve online, zašto ne bi vjeronauk bio online. Mi smo sekularna država, imamo pravo na izbor, uostalom, to je izborni predmet koji jedini, eto, baš mora biti usred rasporeda - zaključila je <strong>Ercegović.</strong></p>