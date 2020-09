Vjeronauk je i dalje usred rasporeda, djeca na hodnicima. Roditelji traže hitno rješenje

U nekim školama čak su dali upute da djeca koja ne pohađaju vjeronauk svejedno sjede u učionici tijekom nastave. Roditeljima je to neprihvatljivo, kao i to što je dosta školskih knjižnica zatvoreno pa djeca nemaju gdje

<p>S prvim danima školske godine stižu i rasporedi učenicima. Kako posebno primjećuju roditelji čija ga djeca ne pohađaju, vjeronauk je ponovo, u većini slučajeva, stavljen usred dana.</p><p>Zbog epidemioloških mjera i nastava vjeronauka provodit će se u blok-satu, jednom tjedno po dva sata. Za učenike koji ga ne pohađaju, ako nije stavljen na početak ili kraj satnice, ponovo nema rješenja, upozoravaju roditelji koji su kontaktirali i našu redakciju. Mlađa djeca će tako opet sjediti po hodnicima sa svojim učiteljicama, a mnogi više nemaju ni mogućnost odlaska u školsku knjižnicu jer dosta knjižnica zbog epidemioloških mjera ne radi, ili može u isto vrijeme primiti tek dvoje do petero djece.</p><p>Podsjetimo, iako je izborna nastava, vjeronauk se ne provodi kao ostali izborni predmeti, koji su uglavnom bili prebačeni u drugu smjenu. Zbog protuepidemioloških mjera, u ovoj školskoj godini za informatiku i izborne strane jezike preporuka je Ministarstva znanosti i obrazovanja da se uopće i ne održava u školi, već da ide online. Takva preporuka je zbog toga što se sva nastava provodi u jednoj učionici, pa učenici koji ne pohađaju izborne predmete nemaju gdje biti.</p><p>Neke su škole čak odlučile da učenici koji ne pohađaju vjeronauk ostanu u učionici tijekom ta dva sata, što je roditeljima potpuno neprihvatljivo. Na to upozorava i Boris Jokić s Instituta za društvena istraživanja.</p><h2>Jokić: Ne može se siliti djecu da slušaju vjeronauk</h2><p>- Nije dobro djeci koja nisu izabrala određeni izborni predmet nametnuti odluku da ne smiju napuštati razred tijekom nastave iz tog predmeta, odnosno prisiljavati ih da budu na nastavi. Posebice je tu problem vjeronauk. Kad govorimo o katoličkom vjeronauku, to nije dobro ni za učenike koji nisu izabrali taj predmet, ali nije dobro ni za sam predmet, jer oni ne žele da ih se pretvori u nekoga tko djecu sili da uče njihov predmet. Moj je apel obrazovnim vlastima da hitno riješe tu situaciju, da djeca ne moraju prisilno slušati izborne predmete drugih dok traje nastava - kazao je Jokić za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a542722/Boris-Jokic-online-skola-izborni-predmeti.html">N1</a>.</p><p>No to pitanje se ne postavlja kad je riječ o vjeronauku, ističe neformalna grupa roditelja koja je pokrenula online peticiju za zbrinjavanje učenika koji ne pohađaju vjeronauk u školi, koja se može potpisati <a href="https://www.peticija24.com/traimo_prilagoavanje_kolskih_rasporeda_zbrinjavanje_uenika_i_uenica_koji_e_ne_pohaaju_vjeronauk_i_alternativni_izborni_predmet_vjeronauku">ovdje</a>.</p><p>Kako ističu, više od 20 godina djeca koja ne idu na vjeronauk u osnovnim školama sjede na hodnicima, u boljem slučaju u knjižnicama ili borave ispred škola.</p><p>- Neki roditelji zbog toga i upisuju djecu na vjeronauk, ne želeći da im dijete sjedi na hodniku, da bude stigmatizirano ili drukčije. Jer sustav je postavljen tako da su mu ta djeca nevažna i nevidljiva, a upravo ih to čini još vidljivijima i ranjivijima - navodi se u tekstu, a grupa je poslala i pismo ministru Fuchsu.</p><h2>'Ponudite im izborni likovni ili glazbeni'</h2><p>Imaju dva zahtjeva, da se odmah, u ovoj školskoj godini, djeci koja ne idu na vjeronauk pronađe rješenje i zbrine na drugi siguran način (boravak u drugoj učionici, boravak vani) uz nadzor odgovorne osobe. Traže i da se satovi vjeronauka u rasporedu stave na kraj ili početak nastave, a djeci koja ga ne pohađaju ponudi izborni sat likovnog ili glazbenog, kojih je tek jedan sat u tjednoj satnici.</p><p>U Ministarstu ističu kako za vjeronauk vrijede ista praviča kao i za izbornu nastavu, osnovno je pravilo da nema miješanja skupina, odnosno razreda. Ministarstvo u ovom trenutku ne raspolaže brojem učenika koji ne pohađaju nastavu vjeronauka.</p>