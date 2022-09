Roko Gruja: Bandićev mladac nezakonito je bio šef Groblja, a sad je kod Tomaševićevih ljudi!

Roko Gruja je završio Ekonomski fakultet u Zagrebu 2017. godine i radio je više od godinu dana u privatnom sektoru. U listopadu 2018. godine se učlanjuje u Stranku rada i solidarnosti kao perspektivni mladi kadar i sportaš.

Odmah je napredovao do potpredsjednika stranačke mladeži koju je vodila Bandićeva suradnica Natalija Prica i imenovan je u savjet mladih Grada Zagreba. Nakon godinu i pol je zaposlen u Gradskim grobljima. Ali inspektorat je utvrdio da je prvo zaposlen, a onda i napredovao bez potrebnih uvjeta.

Prije više od dvije godine, 24sata otkrivaju namještanje s kućicama na Mirogoju koje će kasnije rezultirati uhićenjem Šegote. Nakon serije tekstova, Bandić se odriče Šegote koji je prebačen na manje istaknuto mjesto: pomoćnika u Zagrebparkingu. Ana Stojić Deban uz Bandićevu suglasnog postavlja Gruju za voditelja podružnice.

Apsurd je da je u sudskom registru kao voditelj podružnice bio upisan Šegota jer se Gruja kao vršitelj dužnosti nije mogao upisati. Ali Gruja je na šefovskoj plaći i obavlja sve poslove. Kada je Bandić preminuo, Gradska groblja mu odobravaju dotad nepostojeće grobno mjesto kod arkada, a taj manevar u kojem je sudjelovao i Gruja mjesecima ispituje DORH.

Sad je priča oko Roka Gruje ponovno postala aktualna.

Njegov nevjerojatni politički uspon popratio je i Renato Petek, zastupnik građana u Gradskoj skupštini Grada Zagreba.

'Kako proći put od mjesta potpredsjednika Bandićeve mladeži, do bliskog suradnika ljudi od najvećeg Tomaševićeva povjerenja u Direkciji Holdinga', napisao je na Facebooku.

- Eto, ne dobivaju svi u Holdingu otkaz! Neki prvo nestanu s „liste za odrstrel“, a potom i strelovito napreduju! No, morate se zvati Roko Gruja! Nekad bliski suradnik Natalije Price, a danas blizak pojedinim članovima Uprave ZGH, prošao je put od zvijezda do trnja i nazad, sve do glavnih operativnih pozicija Direkcije Zagrebačkog Holdinga. Put je to od nezakonitog zapošljavanja (2019.) do pozicije direktora Gradskih groblja, a bez potrebnih uvjeta (2020.). Potom je Općinski sud kaznio Holding sa 31.000 kuna zbog njegova nezakonitog zapošljavanja. No i poslije odluke suda ga na poziciji voditelja podružnice Gradska groblja zadržala, uz specijalnu punomoć, članica Uprave Subašić Maras. Ipak se na kraju našao na listi za otkaz. No, ove se godine opet događa velik prevrat, Gruja nestaje s liste za otkaz i postaje desna ruke nove Uprave u Direkciji Zagrebačkog Holdinga. Gruja za sva vremena!

