On će voditi zagrebačka groblja. Član je Bandićeve mladeži i tek nakon učlanjenja je dobio posao

Roko Gruja je bio sportaš koji se priključio stranci Rada i Solidarnosti u jesen 2018. godine. Već 2019. je zaposlen u Gradskim grobljima gdje ga je doveo Šegota. Potpredsjednik je i Bandićeve stranačke mladeži

<p><a href="https://www.24sata.hr/news/sherry-sherry-otkaz-mi-uberi-sef-zagrebackih-groblja-dao-je-ostavku-nakon-afere-s-kucicama-727158" target="_blank"><strong>Jutros smo objavili da je Patrik Šegota dao ostavku</strong></a> na mjesto šefa Gradskih groblja nakon afere s kućicama i nakon što mu je gradonačelnik Milan Bandić ponudio izbor da sam podnese ostavku ili bude smijenjen.</p><p>Zagrebački holding je objavio da će Gradska groblja voditi Roko Gruja do natječaja i izbora novog voditelja.</p><p>I to je mnogima upalo u oči jer Gruja je tek nedavno došao u tu podružnicu. </p><h2>Doveo ga - čovjek koji je podnio ostavku</h2><p>Doveo ga je<strong> Patrik Šegota</strong>, član predsjedništva Bandićeve stranke Rada i Solidarnosti koji je u fotelju Groblja zasjeo nakon natječaja od samo tri dana.</p><p>Gruja se kao mladi sportaš, plivač Mladosti, učlanio u Bandićevu stranku u listopadu 2018. godine. Na njegovu LinkedIn profilu stoji da radi u prodaji godinu i tri mjeseca.</p><p>Dakle, nije dugo prošlo od učlanjenja do posla u Holdingu: podružnica Gradska groblja. </p><p>Gruja je završio Ekonomski fakultet, a prije ovog posla je kratko bio u Zagrebačkoj banci i Jamnici. On je i potpredsjednik Bandićeve mladeži, a kao stranački kadar je početkom listopada izabran i u Savjet mladih Grada Zagreba. </p>