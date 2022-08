Ron Jeremy neće pred sud? Kažu da se ponaša nesuvislo, žrtve su ljute: On je psihopat i sociopat!

Bivši pornoglumac Ron Jeremy (69), kojeg je više desetaka žena optužilo za silovanje i seksualno uznemiravanje, možda ipak na kraju neće izaći pred sud. Zadnjih mjeseci traje provjera, tj. vrše se testovi koji žele utvrditi njegovo mentalno stanje. Njegovi odvjetnici tvrde da ih ne može prepoznati, kako se ponaša nesuvislo...

I dok se čeka odluka hoće li na optuženičku klupu, nekoliko žena koje ga optužuju za silovanja odlučilo je progovoriti.

- Djevojka je spavala na kauču i Ron joj je krenuo podizati suknju. Odmah sam ga prekinula, probudila djevojku i otišle smo iz prostorije. Tko zna što bi joj napravio da ga nisam zaustavila - ispričala je Alana Evans, bivša pornoglumica, koja je bila i predsjednica pornografskog sindikata. Odmah nastavlja:

- Tamo 2008. zamolio me da mu budem pratnja na jednom eventu. Tu mi je prišao s leđa i krenuo me pipkati. Odgurnula sam ga od sebe i pobjegla - priča Alana, koja optuženika opisuje kao 'sociopata koji ne razumije što radi ljudima".

- Drugi su mu dopuštali da to radi. Vidjeli su to ponašanje i ništa nisu poduzeli - završava Alana, javlja Independent.

- Gurnuo me preko stola i krenuo napastovati. Uspjela sam se nekako izvući. U njemu nema duše. Nakon toga otišao je u gužvu kao da se ništa nije dogodilo. On je sociopat i psihopat koji ne osjeća krivnju - kaže Lianne Young i dodaje:

- Želim pravdu za sebe i ostale žrtve. Ne slažem se s odgodom suđenja. Ne znam je li on sposoban izaći pred sud i ta me činjenica razara. Ubija me to što znam da će ga vjerojatno staviti u neku ustanovu za mentalno oboljele do kraja života - kaže Young, koja je u vrijeme napada radila u pornoindustriji.

- Ljudi su mi govorili da ga nema smisla prijavljivati. Da je to samo Ron i da je to pornografija - rekla je Young, koja smatra kako glumac ne razlikuje stvarni svijet od pornografskog.

Jeremy je prošle godine optužen za 30 seksualnih napada nad 21 ženom. Dio njih je radio u porno-industriji, dio su bile nasumične žrtve koje bi upoznao po lokalima. Najmlađa je imala 15 godina. On je optužbe, kad su izašle, odmah odbacio.

