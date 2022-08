Za žrtve nasilja patnja i bol nikad ne završe. Zašto tu bol moraju pojačati i loše presude?

Silovanje djevojčice u Zadru, premlaćivanje turistkinje do smrti u Istri, silovanje djevojčice u centru Zagreba... Monstrumi, tako kažu komentari na društvenim mrežama. Jedna riječ nije dovoljna za sve što žene, žrtve svakog oblika nasilja, svakodnevno proživljavaju. Mučki ubijene tajnu ogromnog straha u tim trenucima “pomračenja uma” od ubojice, ponijele su sa sobom u grob. Nitko ne zna što su proživljavale u tim trenucima. No što sa žrtvama silovanja, onim ženama, djevojčicama, majkama pa i bakama koje su preživjele zločin počinjen nad njima? Koliko ih je još neotkriveno? Kolike su izabrale šutnju i trpljenje umjesto da nasilnika prijave? Razgole ga do kosti.