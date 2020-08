'Ronili smo i vidjeli propeler. To je bio torpedo. Napola zakopan u mulju. Blizu je bila i mina'

Ronioci KPA 3. Maj, Nika Keller i Matko Kalajzić, odrađivali su 14.6. stažni uron u akvatoriju Kostrene kada su pronašli predmet nalik torpedu. Na drugom zaronu su ga snimili i fotografije pokazali stručnjacima

<p>Zasad sve indicije koje imamo su da se radi upravo o riječkom torpedu što je odličan nalazak jer ih je jako malo izvađeno iz Kvarnera. Kad smo ga otkrili, vidjeli smo kako mu viri pogonski dio, a ostatak je ukopan u mulju.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kraj Kostrene pronašli torpedo i minu</strong></p><p>Ispričao nam je to podvodni fotograf i ronilac <strong>Matko Kalajzić (43)</strong>, koji je 14. lipnja, dok je s kolegicom iz Kluba podvodnih aktivnosti (KPA) 3. Maj Nikom Keller roneći u akvatoriju Kostrene prvo pronašao torpedo.</p><h2>Leži na 40 metara</h2><p>Trebao je to biti tek jedan od stažnih urona, no dobra vidljivost na 40-ak metara dubine, na dijelu koji je inače teško dostupan, donio im je ronilačku ekskluzivu.</p><p>- Zaronili smo ondje 22. lipnja s kolegom Fisnikom Sahatçijem kako bi to sve dokumentirali. Čekali smo buru koja je očistila more kako bi uopće mogli naći i vidjeti to što tražimo. S obzirom na dobru vidljivost, 20-ak metara dalje ugledali smo predmet koji nam je nalikovao na podmorsku minu - ispričao nam je Kalajzić.</p><h2>Zvat će vojsku i MUP</h2><p>Prema prvim informacijama, torpedo je najvjerojatnije kalibra 450, no za detalje o pronalasku obratili su se kolegi podvodnom fotografu i istraživaču <strong>Danijelu Frki.</strong></p><p>On je istraživao brojne olupine u Jadranu te je o tome napisao i brojne tekstove i knjige.</p><p>- Treći put smo ondje zaronili 7. srpnja i tad je Frka ronio s nama. Kvalitetno smo sve snimili da možemo sve prijaviti Muzeju Torpeda u Rijeci. Oni su obećali kontaktirati vojsku i MUP vezano za vađenje tog oružja kako bi sačuvali te vrijedne nalaze - kaže Kalajzić.</p><p>Što se torpeda tiče, nadaju se da će ga pronaći i otkopati cijelog te da je ostala sačuvana i bojeva glava. Niti s minom neće biti lako jer takva sadrži i do 350 kilograma eksplozivnog punjenja pa će svi u akciji morati biti itekako oprezni.</p>