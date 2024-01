Ronili smo s morskim psima na Maldivima, a ovo su svi savjeti i upute: Ne bježite, bit ćete plijen

Fuvahmulah, maleni otok na južnim Maldivima, tridesetak kilometara od ekvatora. Na rooftopu nedavno otvorenog hotela voditelj ronjenja daje posljednje upute: "Kako su morski psi posvuda, nema zadržavanja na površini mora, ne odvajajte se od grupe. Ne paničarite i ni u kojem slučaju nemojte bježati jer bi vas mogli prepoznati kao plijen. Ako krene prema vama - samo ispužite ruku i on bi trebao promijeniti smjer kretanja. U slučaju da ne promijeni, ostanite mirni, čekajte da dopliva do vas, stavite mu ruku na glavu i samo se lagano odgurnite od njega. Ili pustite da on vas odgurne!"