Ronilac koji je vadio mladića iz auta: 'Žao ti je, slomi te to'

Strašna prometna nesreća koja se dogodila u Zadru oko 23 sata u ponedjeljak odnijela je dva mlada života, a kritično je i treći mladić kojeg je spasio ronilac. Četvrti koji se sam spasio otpušten je iz bolnice, piše RTL.

Pogledajte trenutak slijetanja automobila u more:

- Nažalost, kod jednog mladića nismo uspjeli dobiti srčanu akciju i on je umro. Kod drugoga smo nakon tridesetak minuta reanimacije uspjeli dobiti srčanu akciju. On je trenutno u jedinici intenzivnog liječenja na mehaničkoj ventilaciji, odnosno respiratoru. Njegovo stanje je kritično - rekao je zamjenik ravnatelja OB Zadar Edi Karuc.

Audi A6 s četvoricom mladića velikom je brzinom ušao zavoj, izgubio kontrolu u krivini na Libunskoj obali u Zadru, zarotirao se, udario u rubnjak, rasvjetni stup i sletio u more.

Jedan od prvih na mjestu nesreće bio je ronilac JVP-a Zadar, Martino Čulina.

- Moja kćer je bila u patroli gdje se dogodila nesreća. S obzirom da zna da joj otac roni, pozvala me da dođem pokušati spasiti mlade dečke. S obzirom da živim tu relativno blizu, ja sam uzeo ronilačku opremu i došao sam tu za nekih osam minuta. Obukao se i skočio. Za mnom je skočio i kolega iz interventne policije s bocama. On je zaronio za mnom i on je osobu izvukao van - izjavio je Čulina te dodao kako u nijednom trenutku nije gubio nadu.

- Drugog čovjeka kojeg sam vadio, kad sam ga uhvatio za usta, da mu ne bi voda ušla i da ga uspijem izvaditi, kroz ruke su mi mjehurići zraka išli. To mi je bila nada da taj dečko može preživjeti. Treći je bio prikliješten i nikako ga nismo mogli iz auta izvući van. To je ovaj naš Đani Iglić, vrsni ronilac na boce, on je odradio, donio je balone i odmah je balonima vezao auto. Digli smo ga gore, šlep služba je digla vozilo van i mislim odrađen posao najbolje što se moglo - izjavio je Čulina te dodao kako se uvijek pita je li mogao napraviti nešto više.

- Svi moji kolege izvadili smo ljudi i ljudi iz prometnih nesreća. Svaki put misliš da si jači, ali nisi jači. Žao ti je svega. Žao ti je dječaka mladih, žao ti je njihovih roditelja, žao ti je svega. I kad dođeš kući, kad sjedneš, vidiš svoju djecu. To su ista godišta. Slomi te - dodaje Čulina.

Ronilac interventne postrojbe Denis Glavan dodao je kako je sama situacija bila stresna i kako je bila noć, no kako je bilo bitno poslikati i snimiti što više materijala za daljnji tijek očevida.

- Vozilo pri padu obično ide haubom, odnosno prednjim dijelom u more. I tom prilikom osobe najvjerojatnije završe u zadnjem dijelu vozila i gdje ima zraka, ali pri samom padu izgube svijest zbog udaraca. Panika, hladna voda - zaključio je Glavan.