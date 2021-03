Djevojčica (8) iz Slovenije smrtno je nastradala u napadu psa pasmine rotvajler u mjestu Mengeš, 15 kilometara sjeverno od Ljubljane, pišu slovenski mediji.

Policija je primila prijavu o napadu psa u dvorištu kuće u srijedu poslije podne. Po dosadašnjim informacijama, osmogodišnjakinja se približila psu pasmine rotvajler koji ju je napao i izgrizao.

Životinju je od nje odstranio muškarac koji je pozvao hitnu pomoć, ali je djevojčica zbog zadobivenih ozljeda, unatoč pruženoj liječničkoj pomoći, preminula na mjestu događaja. Pas je bio na lancu, u ograđenu dvorištu, no dvorišna vrata su prilikom tragičnog događaja bila otvorena, prenose lokalni mediji.

Policija je obavila očevid i nastavlja prikupljati informacije zbog sumnje o kaznenom djelu izazivanja opće opasnosti, a veterinarska inspektorica naredila je oduzimanje psa. Policija je priopćila da će o svim nalazima o tragičnom slučaju obavijestiti državno odvjetništvo.

Ovaj stravičan događaj uslijedio je nakon samo devet dana od napada psa nalik na rotvajlera u Vojvodini u Srbiji. U tom je napadu smrtno stradao četverogodišnji dječak. Kako je naveo RTS, dječak je brutalno izgrizen u dvorištu privatne kuće. Prema navodima srbijanskih medija, napali su ga rotvajler i doga. Nakon napada hitno je prevezen u Novi Sad, ali dok su došli do bolnice on je, nažalost, preminuo.

- Svaki pas čuva svoje područje, pa bila to golema kuća s okućnicom ili nekoliko metara. Ako je pas naučen da čuva, on će čuvati. No do problema dolazimo kad je u pitanju veliki pas od 50 ili 60 kilograma jer su napadi s većim posljedicama od, npr. napada maltezera, koji isto tako može braniti svoje područje, ali će njegov ugriz biti bezopasniji - rekao je Bojan Mataković, tajnik Hrvatskog kinološkog saveza te dodaje kako za navedene napade nije konkretno čuo podatke.

- Jako mi je žao da je to toga došlo. Sa psima ima puno posla te se vlasnici prije nabavke kućnog ljubimca moraju informirati. Nije svaki pas za svakoga. Psi su životinje koje poštuju dominaciju i tako se treba postaviti. Što se tiče rotvajlera, to je pasmina koja nije stvarana da bude agresivna. To je pasmina koja je vrlo čvrsta u glavi i to treba znati. Oni nisu opasni i agresivni, ali su veliki pa to može biti problem. U Hrvatskoj napadi rotvajlera na ljude ili životinje su jako mali, gotovo zanemarivi - rekao je Bojan Mataković.