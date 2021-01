Znanstvenik Ivo Rudan na svojem je Facebook profilu progovorio o novom soju korona virusu koji se pojavio u Ujedinjenom Kraljevstvu te objasnio zašto Europska Unija toliko strepi od njega.

Rudan je u svom statusu objasnio prirodu i način širenja mutiranog virusa te se osvrnuo na ekonomsku krizu koja će zasigurno uskoro zaprijetiti Hrvatskoj.

- Sojevi virusa koji su stekli nove mutacije, koje im omogućuju brže širenje među ljudima, imat će prednost u odnosu na prethodne sojeve. Putem procesa prirodne selekcije, ubrzo će ih brojčano nadrasti. Započet će kao vrlo rijetki sojevi koji se razviju tek u nekolicine pojedinaca, ali vremenom će postajati dominantni na razini cijelog stanovništva. S druge strane, mutacije koje čine virus ubojitijim za domaćina neće mu donijeti selekcijsku prednost, dapače. Takvi će se sojevi teže širiti na druge osobe od onih manje ubojitih - napisao je Rudan u svom Facebook statusu.

- Ostavimo li sadašnje mjere na snazi, bit će to jako loše za ekonomiju. Popustimo li ih, mogli bismo dočekati proljeće kao jedna od nekolicine najteže pogođenih država na svijetu, nismo više daleko ni od toga. Uz to, dođe li novi soj B.1.1.7. do nas, čak bi i postojeće mjere mogle biti nedovoljne - dodao je Rudan.

'Tek nam predstoji najteže razdoblje'

Rudan se u svojoj objavi osvrnuo i na plan cijepljenja te objasnio kako je pred nama najteže razdoblje koje bi moglo dovesti do ogromnog porasta zaraženih i umrlih.

- Jako je dobro što nam brojke zaraženih i hospitaliziranih trenutno padaju, ali zbog svega navedenog u ovom tekstu, tek nam predstoji najteže razdoblje. Tijekom prvih mjesec dana cijepljenja, uspjet ćemo procijepiti samo do 2% stanovništva, a potražnja je globalno trenutno takva da daljnje isporuke kasne. Cjepivo koje smo dobili nije licencirano za djecu, a rezultati prvih istraživanja ukazuju i da se ovaj novi soj efikasnije širi među djecom od onog izvornog soja koji je krenuo iz Wuhana - napisao je Rudan u svojoj objavi.

- Volio bih da su vijesti bolje, ali tako stvari danas izgledaju. Što se može učiniti? Prvo, procijepiti što prije sve starije od 70 godina, tako da barem smanjimo broj umrlih počne li se novi soj B.1.1.7. širiti i u Hrvatskoj. Drugo, poboljšati nadzore na granicama, kako bismo barem što dulje odgađali ulaz novog soja B.1.1.7. na područje Hrvatske. Treće, početi intenzivno pratiti sojeve virusa prisutne kod nas, jer ako je soj B.1.1.7. stigao, trebamo to znati i učiniti sve što možemo da se zaraženi i njihovi kontakti izoliraju - zaključio je Igor Rudan.