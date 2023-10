Rukama i nogama su ga tukli do smrti: 'Stalno su dolazili ljudi, opijali bi se i svađali u dvorištu'

U dvorištu imamo nekoliko državnih stanova koji su stari i zapušteni. U jednom od njih kao samac živi muškarac kojem su posljednjih mjeseci stalno dolazili neki prijatelji. Nekad ih je znalo biti i 6-7, nekad je tu bilo i žena. Opijali su se, vikali, svađali se, razbijali boce, priča nam jedan od stanara zgrade u centru Osijeka u čijem je dvorištu u utorak ujutro pronađeno tijelo muškarca (25). Njega je pronašao poštar nešto prije 8 sati ujutro. Muškarac je ležao u dvorištu i nije davao znakove života. Policijski očevid je trajao više od pola dana, a potom je policija priopćila da se radi o nasilnoj smrti te da su zbog toga uhitili troje ljudi.

Uhitili su dva muškarca (25, 38) te ženu (39). Sumnjiče da su žrtvu rukama i nogama tukli po tijelu i glavi te da su ga tako ubili.

- Nedavno su se svađali zbog neke cure. Čini mi se da su to mahom bili ljudi u dobi između 30 i 40 godina. Kad god bi oni bili u dvorištu, ja nisam silazio tamo i izbjegavao sam susrete s njima jer bi obično provocirali ili tražili novac. Takvo nešto bilo je i te noći, no kako smo se svi već naviknuli na njihova noćna druženja, nitko se nije obazirao na to tko je dolje - dodaje nam stanar zgrade u Županijskoj ulici. Nakon što je tijelo muškarca našao poštar, naišao je upravo naš sugovornik.

- Nisam prepoznao tog muškarca koji je ležao mrtav. Činilo se kako da mu je razbijena glava - dodao je. Dio stanova u zgradi je prazan, a rijetki su oni koji su nešto htjeli komentirati. Svi dodaju da se radilo o ljudima koje nisu poznavali, a koji su se okupljali kraj njihove zgrade.

Kako nam pričaju, navodno su i provalili u jedan od napuštenih dvorišnih stanova pa su u njemu bili kad bi im bilo hladno ili kad su se skrivali. Neslužbeno doznajemo da je u stanu pronađeno više boca alkohola, ali nije otkriveno jesu li osumnjičeni u trenutku premlaćivanja muškarca bili pod utjecajem alkohola.

Uhićeni trojac su tijekom jučerašnjeg dana ispitivali u Županijskom državnom odvjetništvu. Tijelo žrtve poslali su na obdukciju, a kako doznajemo, tek se treba utvrditi o kome se točno radi. Neslužbeno se doznaje da je mladić iz Čepina, ali ostale okolnosti njegova boravka u Osijeku i spomenutom dvorištu i dalje su nepoznate. Naime, kad je pronađen mrtav, nije imao valjane dokumente uz sebe. Tijekom očevida uzeli su i otiske prstiju da bi točno utvrdili o kome je riječ te s kojeg točno područja dolazi.