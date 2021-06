Ruski predsjednik Vladimir Putin stigao je u srijedu u Ženevu na prvi sastanak s američkim predsjednikom Joeom Bidenom, na kojem će se vjerojatno istaknuti "crvene linije" kao i zajednički interesi.

Vila La Grange ugostit će poslije podne prvi samit dvojice predsjednika, a grad Ženeva u koji je Biden već ranije stigao ukrašen je ruskim i američkim zastavama dok po jezeru patroliraju policijski čamci. Uoči početka sastanka predsjednici su se pozdravili na ulazu u vilu.

Suprotno ranije izrečenim riječima da je Putin ubojica i da nema dušu, Biden je u ponedjeljak na samitu NATO-a nazvao Putina "inteligentnim" i "tvrdim" te rekao da je on "dostojan protivnik".

Susret je praćen velikim očekivanjima, piše agencija dpa, dok BBC navodi da 'resetiranja' odnosa vjerojatno neće biti.

Sastanak koji treba početi poslije podne trajat će najmanje pet sati.

Kremlj i Bijela kuća pokušali su umanjiti očekivanja od susreta nakon kojega će se oba lidera pojaviti odvojeno pred kamerama.

Do susreta dolazi na kraju Bidenova prvog višednevnog posjeta Europi u svojstvu američkog predsjednika, tijekom kojeg je posljednjih dana imao susrete s čelnicima skupine G7 - najrazvijenijih zemalja svijeta, sa svojim partnerima u NATO-u te s čelnicima Europske unije.

- Jasno ću dati do znanja predsjedniku Putinu da postoje područja na kojima možemo surađivati ako se za to odluči - rekao je Biden. Za područja u kojima se ne slažu kazao je "da će jasno dati do znanja gdje su crvene linije".

Biden je također rekao da će izraziti kritike u vezi s pogoršanjem ljudskih prava u Rusiji kao i u vezi s njezinom ulogom u kibernetičkim napadima na američke tvrtke i miješanjem u američke izbore.

Prema tumačenju Kremlja, Putin i Biden žele razjasniti ključna pitanja u bilateralnoj suradnji. Odnosi dvije zemalja su u "nezadovoljavajućem stanju", kaže Kremlj, a u mnogim područjima uopće više nema kontakata.

Američke sankcije Rusiji uvedene su 96 puta od 2011. godine, uključujući tri puta od dolaska Bidena na dužnost, navodi se u priopćenju Kremlja.

Stručnjaci očekuju od Putina i Bidena da će potencijalno pokrenuti nove pregovore o nuklearnom razoružanju i kontroli naoružanja.

Po najavama obiju strana, teme razgovora bit će i sukobi u Afganistanu, Libiji, Siriji te spor oko nuklearnih programa Irana i Sjeverne Koreje.

Bidenov put u Europu bio je prilika za Sjedinjene Države da obnove odnose sa svojim saveznicima nakon narušenih veza u vrijeme mandata njegova prethodnika Donalda Trumpa.

Ovaj susret vjerojatno neće 'resetirati odnose', neprijateljsko ozračje vjerojatno će ostati, ali predstavlja šansu da se odnosi neće nadalje pogoršavati, ocjenjuje BBC.