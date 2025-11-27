Obavijesti

Rumunjska kupuje francuske protuzračne sustave Mistral

Foto: Manon Cruz/REUTERS

Rumunjska, članica EU-a i NATO-a, dijeli kopnenu granicu od 650 km s Ukrajinom, a otkako je Rusija počela napadati kijevske luke s druge strane Dunava, dronovi su više puta narušili njezin zračni prostor

Rumunjsko ministarstvo obrane priopćilo je u četvrtak da će kupiti francuske sustave protuzračne obrane Mistral vrijedne više od 626 milijuna eura, što je dio zajedničkog sporazuma o nabavi s nekoliko drugih država Europske unije. Ministarstvo je priopćilo da je u utorak potpisalo ugovor s francuskim ministarstvom obrane o kupnji 231 prijenosnog sustava protuzračne obrane (MANPADS) Mistral, koje je izradio proizvođač projektila MBDA, i 934 projektila, uz obuku, simulator i logistiku.

U izjavi nije precizirano kada će oprema biti isporučena. Rumunjski zastupnici prvi su put odobrili plan nabave 2022. godine.

Rumunjska, članica EU-a i NATO-a, dijeli kopnenu granicu od 650 km s Ukrajinom, a otkako je Rusija počela napadati kijevske luke s druge strane Dunava, dronovi su više puta narušili njezin zračni prostor, a fragmenti bespilotnih letjelica su pali na njezin teritorij.

TIJEKOM NAPADA Panika u Rumunjskoj: Digli borbene avione zbog upada ruskog drona u njihovu zemlju
Panika u Rumunjskoj: Digli borbene avione zbog upada ruskog drona u njihovu zemlju

Rumunjska protuzračna obrana trenutno uključuje borbene zrakoplove F-16, sustave Patriot, raketne bacače HIMARS tvrtke Lockheed Martin, južnokorejske projektile zemlja-zrak kratkog dometa Chiron i njemačke protuzračne topove Gepard.

Zemlja također namjerava surađivati ​​s Ukrajinom u izgradnji dronova u okviru novog mehanizma financiranja obrane Europske unije.

Rumunjska je također u završnoj fazi raspoređivanja novog sustava protiv dronova Merops koji su isporučile Sjedinjene Države, potvrdili su rumunjski i američki obrambeni dužnosnici.

