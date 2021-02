Mečenčani, mjesto od 218 stanovnika na pola puta od Petrinje do Kostajnice, nisu bili u samom epicentru kao, recimo, Strašnik.

No mjesec dana nakon potresa scene su ondje kao u nekom filmu strave. Rupe nastale nakon potresa naočigled se šire. Toliko da je ova, recimo, na dobrom putu da proguta cijelu obiteljsku kuću.

U blizini zgrade koja je evakuirana zbog propadanja tla nastala je velika rupa ispod kuće u kojoj. nasreću, nitko ne stanuje. Tlo je propalo ispod kuće, s koje se srušio dio zida.

- Ovo je nevjerojatno! Ovu rupu prvi sam ja primijetio. Najprije sam vidio da se zid kuće urušio, a kad sam došao bliže, tek sam ispod granja vidio razmjere rupe. Odrezali smo granje i grmlje i tek tad vidjeli razmjere propadanja tla. Doslovno se ispod pola kuće nalazi rupa u tlu. Sreća je što tu nitko ne živi godinama, vlasnici su već dugo pokojni - govori Josip Ugljarević.

POGLEDAJTE VIDEO: Nove rupe u tlu u Mečenčanima

A gdje je Plenković? Ne rade radari?!

Dvjestotinjak metara dalje nalazi se najveća rupa, iza kuće Ilije Batančića, koji kaže da sad miruje, a nada se da će tako i ostati.

U Mečenčanima je drama s tim rupetinama, ali tamo nećete stresti, recimo, premijera Andreja Plenkovića. No way, rekao bi on. Izgleda da radari ne rade ni kad su u pitanju vrtače, rupe nastale nakon potresa.

Mjesec dana nakon potresa potpuno je jasno da njegovi ljudi nemaju jasan plan niti rješenje za Petrinju, Glinu ili Sisak, a bogme ni za rupe u Mečenčanima, koje će - rekli bi zlobnici - uskoro postati toliko velike da bi progutale i same Banske dvore.

- Ovo je strašno. Sve je puno rupa! Više se u kuću ne vraćam. Tamo sam doživjela tako veliki strah... A sad se pred vratima zgrade još otvorila i ogromna rupa - govori nam Nevenka Tomašević (78) iz Mečenčana i dodaje:

- Ne idem niti blizu. U vrijeme potresa bila sam na katu u sobi, vrištala sam od straha. Smještaj su nam pružili susjedi preko puta koji već godinama žive u Americi. Ustupili su nam svoju kuću na korištenje.

Pred njenom zgradom nakon potresa stvorila se rupa od dvadesetak metara, zbog koje su stanari, njih troje, evakuirani.

Još u četvrtak bilo je 88 rupa u Mečenčanima, no čini se da se u noći na petak pojavilo još nekoliko. Uz Nevenku i njenog sina Nenada iz zgrade je evakuirana Anđa Jelečević (58), stanarka iz prizemlja.

Kraj školske zgrade dopremljeno je nekoliko kontejnera u slučaju evakuacije stanovništva, no geodeti utvrđuju je li taj teren uopće siguran za smještaj kontejnera.

- Prema preliminarnim podacima, predio kod škole mogao bi biti povoljan, za razliku od područja na kojem se već nalaze vrtače - kazao nam je Franjo Šumanovac, profesor Rudarsko-geološkog fakulteta.

- Prva sam uočila dva kruga u tlu ispred zgrade u koje je počela propadati zemlja. Odmah sam upozorila i susjede na katu. Tjedan dana zemlja se urušavala. Grozno je, otvoriš vrata, a zemlja ti ispred stepenica propada, to je grozno. Uzela sam najnužnije stvari i danima spavala kod susjeda. Tek prije dva dana dobila sam stambeni kontejner. Ništa ne znamo, nitko nam ništa ne govori. Zadnji ćemo saznati - govori nam Anđa.

Da nije bilo volontera...

- Nitko nas nije obišao niti pitao treba li nam šta. Samo volonteri. Nije me strah rupa, bit ću u kući do zadnjeg. Ali milijun puta sam zvala da se Anđi dodijeli kontejner, a stigao je tek prije dva dana - ogorčeno govori susjeda.

- Iskreno, nemam informaciju koliko mještana je zbog urušavanja tla ostalo bez smještaja, mislim da se radi o troje ili četvero ljudi, a to je zbog toga što je brigu o tome preuzeo Nacionalni stožer civilne zaštite. Upoznat sam s tim da je gospođi Jelečević tek nedavno nabavljen kontejner, a čekalo se zbog toga što su se kontejneri dodjeljivali prema kriteriju prvenstva, a to su obitelji s djecom, a sad kad se to sve riješilo, kontejner je nabavljen i njoj. Sad se postavljaju smještajni kontejneri kod škole, no prvo se još mora ispitati je li to područje sigurno za njihov smještaj ili nije. Geodeti su na terenu, ali niti mi znamo niti dobivamo ikakve informacije s terena. U ovakvoj situaciji Općina može jako malo, naš proračun je mali, mi možemo tek pomoći u nekoj manjoj sanaciji. Isto tako nismo primili niti zahtjeve mještana za bilo kakav oblik pomoći, tek na terenu mještanima Crveni križ dijeli tople obroke - kazao je Ivan Čivčić, zamjenik načelnice Općine Donji Kukuruzari.

Rupa pod kotačima traktora

Najprije se govorilo da će se Mečenčani evakuirati još prije 15 dana te da je područje kod škole sigurno za kontejnere, a sad da niti to još nije sigurno. Ljudi su jadni, ogorčeni. Snalaze se kako znaju. Bude se sa strahom hoće li, kada dignu rolete, ugledati ogromnu rupetinu u vlastitom vrtu. Jednom se čovjeku rupa otvorila pod kotačima traktora...

Još ih je samo 218 i veliko je pitanje hoće li Mečenčani nakon potresa postati selo duhova. Jer rupe će se, kažu stručnjaci, s povlačenjem vode samo širiti.