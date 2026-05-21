Ruše garažu u centru Pule: 700.000 eura u staro željezo!

Troškovi su bili takvi da je rotacijska garaža stvarala godišnji gubitak od 75.000 eura, rekli su iz Grada Pule za 24sata komentirajući demontažu prve hrvatske rotacijske garaže. Naime, garaža koja je prije više od dvije godine predstavljena kao parking budućnosti i kao jedino takvo rješenje u Hrvatskoj sad odlazi u povijest. Trenutačno radnici i strojevi skidaju konstrukciju koja se nalazi u središtu Pule.

Čelična konstrukcija završit će u skladištima industrijske zone, a vrijedni električni uređaji u prostorima Pula parkinga. Garaža je imala parkirališna mjesta za 30 vozila, ali vozači se njome uglavnom nisu koristili. Sad će se na toj površini moći parkirati najviše deset automobila. Roto garažu je 2024. godine podigla zagrebačka tvrtka Markoja d.o.o. Sustav je podijeljen u tri zasebne jedinice.

- Garaža će se nakon demontaže deponirati na ograđenom zemljištu/objektu iza električne punionice vozila u industrijskoj zoni. Rotacijska garaža namjerava se prodati - rekli su iz Grada Pule.

Demontaža je slijedila nakon dva neuspjela pokušaja prodaje. Nudila se po gotovo upola nižoj cijeni od uloženog iznosa, za oko 320 tisuća eura. Da je riječ o neprimamljivo ponudi potvrđuje i ranija izjava čelnika Pula parkinga, koji je na jednoj od sjednica pulskoga Gradskog vijeća naveo kako su se na prvi natječaj "neformalno javile dvije pravne osobe", ali je pritom rekao da bi potencijalne kupce mogli odvratiti visoki troškovi demontaže, transporta i ponovne montaže, koji premašuju vrijednost same garaže.

- Oprema se demontira radi zauzimanja prostora i radi potrebe za radom operatera, a time se utvrdila nefunkcionalnost ove kvalitetne opreme na otvorenom parkiralištu, koje je prije svega namijenjeno satnom parkiranju s brzim priljevom i odljevom vozila - stoji u priopćenju iz Pula parkinga d.o.o.

Na uklanjanje konstrukcije Grad će potrošiti 26.000 eura. Oprema će i dalje biti na prodaju. Garaža je od početka izazivala prijepore, osobito kad je riječ o njezinu izgledu i načinu parkiranja. Prema ranijim pisanjima medija garaža je koštala oko 700.000 eura. 