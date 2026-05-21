Obavijesti

News

Komentari 1
NEVJEROJATNO

Ruše garažu u centru Pule: 700.000 eura u staro željezo!

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 1 min
Ruše garažu u centru Pule: 700.000 eura u staro željezo!
2

Gradske vlasti su potvrdile kako rotacijsku garažu žele prodati

Troškovi su bili takvi da je rotacijska garaža stvarala godišnji gubitak od 75.000 eura, rekli su iz Grada Pule za 24sata komentirajući demontažu prve hrvatske rotacijske garaže. Naime, garaža koja je prije više od dvije godine predstavljena kao parking budućnosti i kao jedino takvo rješenje u Hrvatskoj sad odlazi u povijest. Trenutačno radnici i strojevi skidaju konstrukciju koja se nalazi u središtu Pule.

Čelična konstrukcija završit će u skladištima industrijske zone, a vrijedni električni uređaji u prostorima Pula parkinga. Garaža je imala parkirališna mjesta za 30 vozila, ali vozači se njome uglavnom nisu koristili. Sad će se na toj površini moći parkirati najviše deset automobila. Roto garažu je 2024. godine podigla zagrebačka tvrtka Markoja d.o.o. Sustav je podijeljen u tri zasebne jedinice.

- Garaža će se nakon demontaže deponirati na ograđenom zemljištu/objektu iza električne punionice vozila u industrijskoj zoni. Rotacijska garaža namjerava se prodati - rekli su iz Grada Pule.

storyeditor/2026-05-21/PXL_200526_152232950.jpg

Demontaža je slijedila nakon dva neuspjela pokušaja prodaje. Nudila se po gotovo upola nižoj cijeni od uloženog iznosa, za oko 320 tisuća eura. Da je riječ o neprimamljivo ponudi potvrđuje i ranija izjava čelnika Pula parkinga, koji je na jednoj od sjednica pulskoga Gradskog vijeća naveo kako su se na prvi natječaj "neformalno javile dvije pravne osobe", ali je pritom rekao da bi potencijalne kupce mogli odvratiti visoki troškovi demontaže, transporta i ponovne montaže, koji premašuju vrijednost same garaže.

- Oprema se demontira radi zauzimanja prostora i radi potrebe za radom operatera, a time se utvrdila nefunkcionalnost ove kvalitetne opreme na otvorenom parkiralištu, koje je prije svega namijenjeno satnom parkiranju s brzim priljevom i odljevom vozila - stoji u priopćenju iz Pula parkinga d.o.o.

Na uklanjanje konstrukcije Grad će potrošiti 26.000 eura. Oprema će i dalje biti na prodaju. Garaža je od početka izazivala prijepore, osobito kad je riječ o njezinu izgledu i načinu parkiranja. Prema ranijim pisanjima medija garaža je koštala oko 700.000 eura. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Pozadina Matešina iznenadnog odlaska su i četiri nove ostavke u HOO-u: 'Dobio je jedan poziv'
EKSKLUZIVNO DOZNAJEMO

Pozadina Matešina iznenadnog odlaska su i četiri nove ostavke u HOO-u: 'Dobio je jedan poziv'

Ostavku je podnio Perica Bukić koji vodi vaterpolo savez, Nikola Rukavina koji vodi košarkaški savez, predsjednik rukometnog saveza Tomislav Grahovac i direktorica odbojkaškog saveza Valentina Bifflin.
Habijan otkrio nalaze inspekcije suda u Šibeniku. Drniš i dalje oplakuje ubijenog Luku (19)...
STRAVIČAN ZLOČIN U DRNIŠU

Habijan otkrio nalaze inspekcije suda u Šibeniku. Drniš i dalje oplakuje ubijenog Luku (19)...

Tišinu koja je ispunila ulice Drniša nakon zločina para samo jedno pitanje: Kako je Luka (19), mladić pred kojim je tek bio život, ubijen dok je dostavljao pizzu, na kućnom pragu čovjeka čija je povijest nasilja trebala upaliti sve alarme? Dok se obitelj i prijatelji opraštaju od Luke, Hrvatska s gnjevom čeka odgovore institucija
Zlatko Mateša podnio ostavku u HOO-u! Krajač: Moja sudbina? Bit će kako bude. Vrše se pritisci
PRATITE UŽIVO

Zlatko Mateša podnio ostavku u HOO-u! Krajač: Moja sudbina? Bit će kako bude. Vrše se pritisci

Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša podnio je ostavku u četvrtak u izvanrednom priopćenju u kojem navodi da odluku donosi kao čin moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu, sportašima i hrvatskom narodu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026