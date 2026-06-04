Ruše Vjesnik, od danas pa do nedjelje zatvorili su Slavonsku

Zbog uklanjanja sjevernog dijela Vjesnikova nebodera od četvrtka ujutro do nedjelje navečer u potpunosti je zatvoren podvožnjak i Slavonska avenija na tom dijelu radi sigurnosti prometa i ljudi. Slavonska avenija ponovno će biti zatvorena za sav promet kako bi se izbjegle sve moguće nepoželjne aktivnosti i dio najviših etaža završio na podvožnjaku.

- Dakle, bit će zatvorena cijela Slavonska. Nema „bypassa” jer bi Grad Zagreb, dok bi uspostavio novu regulaciju, praktično potrošio više od pola predviđenog roka. Bit će ta četiri dana zatvorena Slavonska u potpunosti. Riješit će se drugačijim načinom sam promet -, pojasnio je ministar Bačić zatvaranje prije dva dana.

Dodao je kako će tijekom uklanjanja sjevernog dijela sjeverne fasade nebodera biti postavljena svojevrsna gumena zavjesa koja će spriječiti da eventualno neki dio građevinskog otpada ne završi tamo gdje ne bi smio.

Hrvoje Merki, direktor tvrtke Eurco, koja je izvođač radova uklanjanja nebodera, rekao je kako s radovima u četvrtak kreću u 7 ujutro.

- Znači, nema nijednog vozila u podvožnjaku. Iz sigurnosnih razloga to tražimo kada smo udaljeni nekakvih 8,5 metara. Kada srušimo i te balkone, odnosno te konzole, bit ćemo udaljeni skoro 11, 12, 13 metara i krećemo 'gristi' kako bi cijeli sjeverni dio bio uklonjen do nedjelje navečer. Što se više udaljimo od ovih kontejnera kao zaštitnog zida, to će građani biti sigurniji - rekao je Merki.