Rusi su izvrijeđali Vučića: On je obična politička ku*va! Izdajica

Među onima koji su glasovali protiv Rusije našla se i Srbija, a Vučić je stalno obećavao da neće uvoditi sankcije Rusiji, ljutito je objavio jedan od najvećih ratnih huškača Vladimira Putina Vladimir Solovjov uz fotografiju na kojoj srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić snuždeno sjedi na stolcu preko puta tadašnjeg predsjednika SAD-a Donalda Trumpa u Ovalnom uredu Bijele kuće.

POGLEDAJTE VIDEO: Vučić na otvaranju puta citirao ajet iz sure El-Bekare

Inače, Solovjov najviše inzistira na korištenju nuklearnog oružja, a Zapadu je poručio da će ih "izbrisati s lica zemlje". Još oštriji prema Vučiću bio je provladin ruski vojni analitičar Jurij Kotenok.

- Srbija je glasovala protiv Rusije u UN-u, što znači da je Vučić marioneta, a kleo se da nikada neće uvoditi sankcije Rusiji. Dijagnoza - politička prostitutka! - napisao je na svom Twitter profilu.

Podsjetimo, Srbija je u Glavnoj skupštini UN-a glasovala za osudu Rusije zbog aneksije četiriju ukrajinskih regija - Luhanska, Donecka, Hersona i Zaporižje.

Oko 70 posto svih ulaganja u Srbiju dolazi iz njenog prirodnog, geografskog okruženja, Europske unije. Prije svega iz Njemačke, a potom iz Italije. Iz Rusije dolazi tek desetak posto, iz Kine otprilike jednako toliko. Par postotaka stiže iz ostatka svijeta. Sve je, dakle, jasno, i Vučić to dobro zna. No Rusija mu je važna zbog energenata i povezanosti srbijanske nacije s Rusijom.

Zato Vučić već duže vrijeme pokušava sjediti na dva stolca. Unija, s jedne strane, diskretno daje do znanja kako bi se europski investitori mogli povući iz Srbije ako se ta zemlja ne pridruži sankcijama EU protiv Rusije, a s druge, posve indiskretno, kaže kako od napretka na putu u Uniju bez uvođenja sankcija nema ništa. No to znači ići protiv Rusije. Bez jeftinog ruskog plina, Srbija je manje konkurentna.

Najčitaniji članci