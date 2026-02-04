Ruska delegacija promijenila je ton na pregovorima s Ukrajinom i Sjedinjenim Državama u Abu Dhabiju, budući da Moskva namjerava usporiti militarizaciju Europske unije. O tome je izvijestio list Politico, pozivajući se na neimenovanog bivšeg ukrajinskog dužnosnika s kojim se ured predsjednika zemlje i dalje savjetuje.

Prema njegovim riječima, čelnicima europskih zemalja bit će znatno teže objasniti svojim biračima potrebu za povećanjem obrambenih izdataka u slučaju završetka sukoba, na što Moskva računa mijenjajući pristup pregovaračke skupine.

„Mirovni sporazum, kraj rata, može snažno oslabiti taj poticaj — europskim će čelnicima biti mnogo teže uvjeriti svoje birače da prihvate žrtve potrebne za prelazak na veće obrambene izdatke“, rekao je.

Sugovornik lista istaknuo je da ruska delegacija djeluje profesionalno i aktivno radi na praktičnim detaljima rješenja. Osim toga, anonimni stručnjak za vanjsku politiku iz Republikanske stranke SAD-a, koji je surađivao s ukrajinskim vlastima, rekao je novinarima da su pregovori u Emiratima postali konstruktivniji.

Dana 23. i 24. siječnja u glavnom gradu Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) — Abu Dhabiju — održani su trostrani pregovori o rješavanju sukoba u Ukrajini uz sudjelovanje predstavnika Rusije, Sjedinjenih Država i Ukrajine. Sastanak je održan iza zatvorenih vrata.

Novi krug pregovora započet će 4. veljače. Sastav ruske delegacije nije se promijenio; i dalje će je predvoditi načelnik Glavne uprave Glavnog stožera, admiral Igor Kostjukov.