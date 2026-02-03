Obavijesti

RANJENA I DJECA

Rusi zasuli Zaporižje, gađali zgrade i elektrane. Ubili dvoje. Zelenski: Čekam reakciju SAD-a

Piše 24sata, HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Stringer

Ruski napad dronom na Zaporižje ubio je dvoje 18-godišnjaka i ozlijedio najmanje jedanaest drugih osoba, uključujući troje djece

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij izjavio je u utorak da Ukrajina čeka reakciju SAD-a na ruske noćne napade na gradove njegove zemlje koji su uzrokovali daljnju štetu na energetskoj infrastrukturi te usmrtili dvoje ljudi u Zaporižji.

"Očekujemo odgovor Sjedinjenih Država na ruske napade. Američki je prijedlog bio zaustaviti napade na energetsku infrastrukturu tijekom diplomatskih napora i hladnog zimskog razdoblja", rekao je Zelenskij u svom večernjem video obraćanju.

Zelenskij je rekao da se od Ukrajine očekivalo da će dati ustupke, ali da je i na Rusiji da napravi ustupke, prije svega "kako bi se zaustavila agresija".

U napadu ruskog drona u jugoistočnom ukrajinskom gradu Zaporižji ubijeno dvoje ljudi u dobi od 18 godina, a devetero je ozlijeđeno, rekao je regionalni guverner. Ivan Fedorov, pišući na Telegramu, rekao je da su oštećene četiri visoke stambene zgrade. U Zaporiškoj regiji zračna uzbuna ostala je na snazi ​​24 sata nakon što je proglašena.

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt rekla je novinarima da predsjednik Donald Trump nije iznenađen najnovijim ruskim napadom na Ukrajinu.

Ruski napad dronom na Zaporižje ubio je dvoje 18-godišnjaka i ozlijedio najmanje devet drugih osoba, uključujući troje djece, priopćile su regionalne vlasti.

Među ranjenima su 15-godišnja djevojčica i dječaci u dobi od 12 i 11 godina, priopćila je uprava. Ranije je objavljeno da je 15-godišnja djevojčica u izuzetno teškom stanju, javlja Kyiv Independent.

Državna služba za hitne slučajeve priopćila je da je ugasila požare nakon što su se zapalila četiri osobna automobila. Agencija je također rekla da su njezini psiholozi pružili pomoć 12 osoba, uključujući dvoje djece, te da su operacije hitnog spašavanja završene.

U vrijeme napada, zračna uzbuna u Zaporožju traje već 23 sata bez prestanka, priopćila je regionalna vojna uprava.

