Rusi se okreću domaćoj ponudi odjeće nakon odlaska brendova

Prodaja odjeće, obuće i ostalih modnih dodataka ruskih marki i proizvođača u ožujku i travnju bila je 2,6 puta veća nego u istim mjesecima prošle godine, objavio je Ozon, druga najveća ruska platforma za e-trgovinu.

Ozon tvrdi da je glavni razlog porasta prodaje proširena ponuda njihovih proizvoda.

No istina je, čini se, drukčija. S obzirom na to da zapadni brendovi napuštaju rusko tržište i da se gospodarstvo ove godine sprema za snažnu recesiju, podaci upućuju na to da su ruski potrošači prisiljeni pronaći zamjenu.

H&M, Uniqlo i Adidas su među tvrtkama koje su obustavile trgovinske aktivnosti u Rusiji otkako je Moskva 24. veljače poslala desetke tisuća vojnika na Ukrajinu.

Podaci ukazuju i na znatan poremećaj u opskrbnim lancima, kao i na poteškoće s prekograničnim plaćanjima nakon što je Zapad nametnuo sankcije Rusiji.

Rusko vijeće trgovačkih centara (RCSC), objavilo je da će od Kine, Indije, Irana i Turske tražiti da popune praznine koje je na domaćem tržištu ostavio egzodus zapadnih trgovačkih lanaca.

