-\u00a0\u00a0Izme\u0111u tornja i crkve je velika pukotina i prijeti da se sru\u0161i i napravi ve\u0107u \u0161tetu i zgradama okolo, ali samoj katedrali, koja ve\u0107 do\u017eivjela da je pao svod iznad orgulja i kora i tu napravio veliku \u0161tetu. Katedrala je neuporabljiva. Na\u017ealost, neuporabljivo je i mnogo drugih crkava po biskupiji. Ja sam ba\u0161 ra\u010dunao nakon sino\u0107njeg potresa, a jo\u0161 sam se \u010duo ujutro s nekim \u017eupnicima: deset crkava je sru\u0161eno, jo\u0161 sedamnaest crkava je te\u0161ko o\u0161te\u0107eno, ukupno je u osamnaest crkava bilo ju\u010der nemogu\u0107e slaviti svetu misu - kazao je sisa\u010dki biskup mons. Vlado Ko\u0161i\u0107

Nakon \u0161to tijekom ove ve\u010deri i ranog sutra\u0161njeg jutra napravimo potrebne predradnje, ponajprije tu mislim na sigurnosno vezanje tornja i nu\u017enu koordinaciju svih izvo\u0111a\u010da, i ako ne bude dodatnih ozbiljnijih podrhtavanja tla, u gra\u0111evinski zahvat skidanja o\u0161te\u0107enog tornja sisa\u010dke katedrale kre\u0107emo u petak 8. sije\u010dnja to\u010dno u 8 sati ujutro\u201d, potvrdio je za IKA-u Slavko Tucakovi\u0107, glavni vatrogasni zapovjednik Hrvatske vatrogasne zajednice (HVZ), dodav\u0161i kako je, uz vatrogasce i druge gra\u0111evinske stru\u010dnjake, anga\u017eirana i jedna privatna tvrtka \u010dija dizalica \u0107e koristiti za realizaciju ovog pothvata.

Toranj, odnosno zvonik, pomaknuo se \u010dak 23 centimetra.

- Poku\u0161at \u0107e se toranj ukloniti iz jednog dijela. Ne bih ja to nazvao ru\u0161enjem, ve\u0107 demonta\u017eom, to je po\u010detak sanacije da ne do\u0111e do daljnjeg propadanja gra\u0111evine.\u00a0Mogu\u0107e da bi i\u0161ao u jednom komadu i to bi ubrzalo sav rad. Nakon osiguranja bacamo se na procjenu. Sav zidani dio zvonika osigurat \u0107e se s gurtnama,\u00a0da ne do\u0111e do rasipanja same gra\u0111evine jer je toranj napukao na sve \u010detiri strane - pojasnio nam je Davor Vrbanek, koordinator akcije pa dodao:

- To moramo danas, ili eventualno sutra privesti kraju. Postoji realna mogu\u0107nost i opasnost da toranj padne. Sve okolne zgrade su ugro\u017eene, da to padne, \u0161teta bi bila ogromna. Koristit \u0107emo dio tehnike uklanjanja tornja sa zagreba\u010dke katedrale, imamo tu \u010dovjeka koji je tamo bio. Ne\u0107e se postavljati privremeni kri\u017e. Nakon tih radova pristupit \u0107e se osiguravanju krovi\u0161ta. Probijen je svod iznad kora, ispucali su zidovi, sredi\u0161nji svog je isto ispucao. Stru\u010dnjaci i stati\u010dari \u0107e re\u0107i kad i kako \u0107e te\u0107i obnova crkve.

Na podru\u010dju Sisa\u010dko-moslava\u010dke \u017eupanije te\u0161ko je o\u0161te\u0107eno 10 crkava. Ukupna \u0161teta je 400 milijuna kuna.