'Rusi su odustali od puno toga, pregovori su igrokaz'

Borba za Mariupolj je borba koja bi mogla odlučiti definiranje nove ruske strategije. Oni su htjeli obezglaviti Kijev i dovesti proruski orijentirane ljude. Mariupolj je simbol kao što je kod nas Vukovar, on je sada u situaciji da bi uskoro mogao biti okupiran - kazao je Goran Akrap iz Instituta za hibridne sukobe u HRT-ovoj emisiji Otvoreno .

Čečenski vođa Kadirov navodno je došao u Mariupolj.

- On ne ide tamo gdje nije sigurno, s druge strane treba ohrabriti plaćenike. Njihov utjecaj ne treba precijenjivati u smislu toga da će oni dovesti do vojne prevage, dodaje ističući da će plaćenici nastojati živi se vratiti kući kako bi mogli potrošiti novac koji su zaradili - kazao je.

- Mislim da su Rusi odustali od puno toga i najgore što se može dogoditi jednoj vojsci jest da se mijenja strategija. Ovo je već negdje četvrta strategija koja je na djelu i koju oni javno komuniciraju - istaknuo je.

Govoreći o pregovorima koji bi se u utorak trebali održati u Istanbulu, profesor Goran Bandov istaknuo je da se zapravo radi o igrokazu.

- Jedna i druga strana prate taj igrokaz. Jedino se do sada postiglo to da postoje humanitarni koridori, ali ne u svim gradovima. Puno je ljudi stradavalo na tim koridorima. Sve ovo ostalo je odmjeravanje snaga. Ruska strana u ovom trenutku nije spremna još za ozbiljne pregovore, osim ako ukrajinska strana prihvati sve njihove zahtjeve. Pravi pregovori će početi kada se ostvare vojni ciljevi - kazao je.

- Finale svakoga rata jest kada se ide prema pregovorima. Svakome je potpuno jasno u kakvoj će se situaciji naći, da će morati objasniti ljudima što je napravljeno, da će morati objasniti svijetu. Kada gledate svaki rat nastaje kada prestane komunikacija, ali onda i na kraju rat završava pregovorima. To znači da su karte na stolu, da se mora doći do rješenja, a to podrazumijeva ustupke. Pitanje je koji su početni ciljevi, istaknula je komunikacijska stručnjakinja Smiljana Leinert Novosel.

Govoreći o infromacijskom ratu, Akrap kaže da već godinama i jedna i druga propaganda rade na homogeniziranju stanovništva.

- Imali ste snažne informacije operacije, operacije utjecaja. Od siječnja smo imali tri cyber napada na informacijsku, financijsku strukturu, na sustave državne uprave koji su, zahvaljujući sposobnosti ukrajinske strane, svi bili odbijeni.

Dodaje da se Rusija odlučila na agresiju jer su shvatili da informacijskim ratom ne mogu postići svoje ciljeve.

- Sve ono što Putin nije htio to mu se dogodilo. Priča o nuklearnom ratu kod ljudi je izazvala strah pa danas primjerice i Finska i Švedska razmišljaju o ulasku u NATO, dodaje Bandov.

Kada je u pitanju propagandni rat, kaže da Zelenski dobro kotira na zapadu, ali također smatra da Rusi primjerice bolje kotiraju u Indiji ili u Kini.

