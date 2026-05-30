Obavijesti

News

Komentari 0
'NAMJERNO'

Rusi tvrde da je ukrajinski dron pogodio elektranu u Zaporožju

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Rusi tvrde da je ukrajinski dron pogodio elektranu u Zaporožju
Foto: Alina Smutko

Rosatom tvrdi da je ukrajinski dron pogodio zid strojarnice šestog bloka nuklearne elektrane Zaporižja pod ruskom kontrolom, pri čemu nije oštećena ključna oprema

Ruska državna tvrtka za nuklearnu energiju, Rosatom, rekla je u subotu da je ukrajinski dron pogodio najveću europsku nuklearnu elektranu Zaporižja koja je pod ruskom kontrolom, da nije uzrokovao štetu na ključnoj opremi, no da je napravio rupu u zidu strojarnice. "Ovog popodneva, ukrajinski kamikaza, borbeni dron, pogodio je zid strojarnice energetske jedinice broj šest, uzrokovavši naknadnu detonaciju", priopćio je čelnik Rosatoma Aleksej Lihačov. "Eksplozija nije uzrokovala štetu ključnoj opremi; međutim, probila je rupu u zidu strojarnice." Lihačov je ovaj incident nazvao "namjernim".

UDAR DRONOVA VIDEO Ukrajinci pogodili luku i skladište nafte na jugu Rusije
VIDEO Ukrajinci pogodili luku i skladište nafte na jugu Rusije

Rusi su zauzeli nuklearnu elektranu Zaporižja u ožujku 2022. godine, koja je i dalje u blizini bojišnice na jugoistoku istoimene ukrajinske regije.

Tijekom četverogodišnjeg rata, s vremena na vrijeme elektrana se našla pod paljbom, a postoje strahovi od nuklearne nesreće u postrojenju.

ANALIZIRALI FRAGMENTE Novo i napredno? Ukrajinci kažu da je Orešnik ispaljen na Lavov napravljen prije devet godina
Novo i napredno? Ukrajinci kažu da je Orešnik ispaljen na Lavov napravljen prije devet godina

"Jedan smo korak bliže incidentu koji će vjerojatno imati utjecaj na one koji žive daleko izvan granica Rusije i Ukrajine i još uvijek misle da su potpuno sigurni", rekao je Lihačov.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Rusija povukla veleposlanika iz Armenije: Moskva ljuta zbog približavanja Europskoj uniji
ZNAK PROSVJEDA

Rusija povukla veleposlanika iz Armenije: Moskva ljuta zbog približavanja Europskoj uniji

Kremlj je armensko približavanje Zapadu nazvao problematičnim, a odnosi dviju saveznica dodatno su zahladili nakon sukoba Armenije i Azerbajdžana oko Gorskog Karabaha
VIDEO Ukrajinci pogodili luku i skladište nafte na jugu Rusije
UDAR DRONOVA

VIDEO Ukrajinci pogodili luku i skladište nafte na jugu Rusije

Guverner Rostovske regije Jurij Sljusar napisao je na Telegramu da su požari na tankeru i u luci Taganrog, gradu s oko 240.000 stanovnika, ugašeni, a da nije prijavljeno izlijevanje nafte. Dvije su osobe ozlijeđene
Novo i napredno? Ukrajinci kažu da je Orešnik ispaljen na Lavov napravljen prije devet godina
ANALIZIRALI FRAGMENTE

Novo i napredno? Ukrajinci kažu da je Orešnik ispaljen na Lavov napravljen prije devet godina

Krhotine prikupljene od malog broja projektila Orešnik koje je Rusija ispalila tijekom rata u Ukrajini pomogle su Kijevu da sazna više o oružju i da preispita dio pompe koja ga okružuje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026