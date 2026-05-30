Novo i napredno? Ukrajinci kažu da je Orešnik ispaljen na Lavov napravljen prije devet godina

Ruska raketa Orešnik, ispaljena na Ukrajinu u siječnju, čini se da je proizvedena prije devet godina i sadrži isključivo ruske i bjeloruske komponente, rekli su ukrajinski stručnjaci u petak nakon ispitivanja fragmenata oružja za koje Rusija tvrdi da mijenja pravila igre. Ovo otkriće dovodi u pitanje ruske tvrdnje da je Orešnik potpuno novo i napredno oružje, sugerirajući da se radi o moderniziranoj starijoj tehnologiji.

Analiza srušenog projektila

Krhotine prikupljene od malog broja projektila Orešnik koje je Rusija ispalila tijekom rata u Ukrajini pomogle su Kijevu da sazna više o oružju i da preispita dio pompe koja ga okružuje. Ukrajinske vlasti procjenjuju da je Orešnik modernizirana verzija starijeg projektila RS-26 Rubež, koji je prvi put uspješno testiran 2012. godine.

Na prezentaciji elektronike pronađene u ruskim projektilima i bespilotnim letjelicama, ukrajinski forenzički stručnjak za rakete izjavio je da je Orešnik pronađen u siječnju sastavljen 2017. godine od komponenti koje datiraju iz 2016. ili ranije. Naglasio je da su sve komponente proizvedene u Rusiji ili u savezničkoj Bjelorusiji.

​- Bili smo prilično iznenađeni, jer kažu da je ovo vrlo nova raketa, ali ako pogledate godinu sastavljanja, piše 2017. - rekao je stručnjak, koji se iz sigurnosnih razloga predstavio samo kao Petro.

Strateška prijetnja i ruska propaganda

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da je Orešnik nemoguće presresti, iako su mnogi zapadni stručnjaci osporili tu tvrdnju. Orešnik, koji je Rusija prvi put upotrijebila protiv Ukrajine 2024. godine, cestovno je mobilni balistički projektil srednjeg dometa (IRBM) s nuklearnom sposobnošću i dometom većim od 5000 kilometara. Prema ukrajinskim izvorima, može doseći brzine veće od 10 Macha.

Jedna od ključnih karakteristika Orešnika je njegova sposobnost nošenja višestrukih neovisno usmjerivih bojnih glava (MIRV), što ga čini izuzetno teškim za presretanje postojećim sustavima protuzračne obrane. Iako je tehnički hipersoničan, stručnjaci ističu da mu možda nedostaje sposobnost manevriranja tipična za druge hipersonične projektile. Unatoč tome, njegova brzina i MIRV sposobnost predstavljaju značajnu prijetnju. Neki analitičari smatraju da je upotreba Orešnika dio ruske strategije eskalacije, zastrašivanja i psihološkog rata. Iako Rusija tvrdi da je projektil izuzetno precizan, satelitske snimke nakon prvog korištenja u studenom 2024. pokazale su minimalnu štetu, što sugerira da su možda korištene inertne bojeve glave.

Najmanje tri napada

Rusija je tijekom rata najmanje tri puta gađala ukrajinski teritorij projektilom Orešnik. Posljednji put korišten je u velikom zračnom napadu u noći s 23. na 24. svibnja, kada je ciljan grad u blizini Kijeva. Vladislav Vlasjuk, savjetnik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog za sankcije, izjavio je da je preživjela elektronika izvučena iz Orešnika koji je u siječnju pogodio zapadni grad Lavov. Dodao je da se ostaci projektila iz najnovijeg napada još uvijek proučavaju.

Geopolitički kontekst i zapadne komponente

Upotreba Orešnika događa se u kontekstu globalne utrke u hipersoničnom naoružanju, s Kinom i Sjedinjenim Državama koje također ulažu značajna sredstva u razvoj ovih tehnologija. Europska unija osudila je korištenje Orešnika kao "nepromišljeno nuklearno kockanje" i "političku taktiku zastrašivanja". Kao odgovor, Ukrajina je pozvala na hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a i Vijeća NATO-Ukrajina.

Iako su zapadni saveznici Ukrajine ograničili izvoz elektronike u Rusiju, zapadni čipovi koji se nabavljaju ilegalnim putem i dalje se često nalaze u ruskim projektilima i dronovima. Međutim, Vlasjuk je istaknuo da ukrajinski istražitelji primjećuju sve veću zamjenu zapadnih komponenti kineskima, što je ocijenio kao "prisilnu" supstituciju.

Razmještanje projektila Orešnik u Bjelorusiji krajem 2025. dodatno je zaoštrilo sigurnosnu situaciju u Europi, s obzirom na to da njegov domet može ugroziti veći dio kontinenta.

*uz korištenje AI-ja