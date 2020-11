Rusi zatekli američki razarač u svojim vodama: Zaprijetili silom ako odmah ne napusti područje

Ruski ratni brod zatekao je američki razarač John S. McCain u ruskim teritorijalnim vodama u Japanskom moru i protjerao ga je, objavilo je u utorak rusko ministarstvo obrane

<p>Moskva je objavila da je ruski razarač Admiral Vinogradov verbalno upozorio američki ratni brod i zaprijetio mu da će primijeniti silu kako bi ga natjerao da napusti to područje. </p><p>Američki brod odmah se vratio u neutralne vode nakon upozorenja, navodi rusko ministarstvo u priopćenju. </p><p>Ovakvi su incidenti rijetkost, no pokazuju loše diplomatske i vojne odnose između Rusije i Sjedinjenih Država koji su pali na najniže razine od hladnog rata.</p><p>Taj ruski brod u sastavu Pacifičke flote pratio je američki razarač za koji je Moskva rekla da je povrijedio ruske teritorijalne vode u 03.17 po GMT-u zašavši dva kilometara od granice. </p><p>Izgred se dogodio u Zaljevu Petra Velikog, navodi se.</p><p>Moskva dodaje da američki brod nije ponovno pokušao uploviti u ruske vode, ali da je Admiral Vinogradov nastavio pratiti njegovo kretanje te da je drugi brod, korveta, upućena u to područje. </p>