Rusija napustila UN-ovu nuklearnu agenciju, nastavlja suradnju: 'To je razočaravajuće'

Godinu dana nakon povlačenja iz međunarodnog sporazuma o zabrani testiranja nuklearnog oružja, Rusija nastavlja sudjelovati u aktivnostima tog globalnog pakta, rekao je u srijedu čelnik pripremnog povjerenstva Ugovora o sveobuhvatnoj zabrani testiranja nuklearnog oružja (CTBTO). Zemlja članice CTBTO-a u utorak su produljile mandat Roberta Floyda na čelu organizacije na još četiri godine. Rusija je u listopadu 2023. službeno povukla ratifikaciju Ugovora o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih testova (CTBT) što je značilo da zemlja više nema nikakvih pravnih obveza prema tom globalnom paktu.

"To je bila vrlo razočaravajuća odluka", rekao je Floyd.

Međutim, Rusija je od tada pokrenula još jednu nadzornu stanicu za detekciju nuklearnih pokusa, rekao je Floyd. Sada su u pogonu 32 ruske stanice koje šalju podatke CTBTO-u i ostalim zemljama.

One su dio globalne mreže CTBTO-a s oko 300 mjernih postaja koje registriraju vibracije, zvučne valove i kemijske signale koje mogu proizvesti nuklearna testiranja.

"Države znaju da ako se odluče na provedbu nuklearnog pokusa da to ne mogu sakriti", rekao je Floyd.

Sporazumom je uspostavljena globalna mreža promatračkih postaja koje mogu detektirati zvuk, udarne valove ili radioaktivne padavine od nuklearne eksplozije. Kada bude dovršena, sadržavat će 321 stanicu za praćenje i 16 laboratorija, čiji će domaćini biti 89 zemalja. Otprilike 90 posto sustava već je operativno, uključujući Rusiju i Sjedinjene Države.

Ruski predsjednik Vladimir Putin je povlačenje iz UN-ovog sporazuma opravdao riječima da Rusija mora imati iste opcije kao i glavna nuklearna sila - SAD.

Za razliku od Rusije, SAD nikada nije ratificirao ugovor, ali je, kao i ostale zemlje uz izuzetak Sjeverne Koreje, poštivao zabranu testiranja nuklearnog oružja od 1990-ih.

"Očekujem nastavak konstruktivnog odnosa s administracijom Donalda Trumpa", rekao je Floyd i napomenuo da su odnosi između Washingtona i CTBTO-a bili konstruktivni i tijekom njegovog prvog predsjedničkog mandata.

Iako je do sada 187 zemalja potpisalo ugovor iz 1996. on još uvijek nije službeno na snazi. Da bi se to dogodilo CTBT-u se mora pridružiti još devet zemalja: SAD, Rusija, Kina, Pakistan, Izrael, Sjeverna Koreja te Iran i Egipat.

Floyd smatra da nije izgledno da će te zemlje ratificirati sporazum u bliskoj budućnosti. Naglasio je, međutim, da je globalni moratorij na nuklearna testiranja de facto na snazi jer ga poštuju sve zemlje osim Sjeverne Koreje.