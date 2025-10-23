Rusija objavila: Zauzeli smo dva sela na jugoistoku Ukrajine

Ukrajinska vojska je također zabilježila uspjehe blizu grada Doproplije u Donjeckoj oblasti, odnosno središtu bojišnice, gdje dužnosnici tvrde da snage Kijeva napreduju u kontraofenzivi. Ruske snage sporo napreduju prema zapadu uzduž bojišnice na istoku Ukrajine te trenutno imaju kontrolu nad oko 19 posto ukrajinskog teritorija. Rusko ministarstvo obrane je reklo da njegove snage sada upravljaju Pavlivkom u Zaporiškoj oblasti na jugoistoku, jednoj od četiri regije koje Moskva svojata, i Ivanivnkom u Dnjipropetrovskoj oblasti, gdje su stekle uporište.

Ministarstvo je također u priopćenju na komunikacijskoj platformi Telegram reklo da je pogodilo ukrajinsku energetsku infrastrukturu u odgovoru na ukrajinske napade na ruske civilne ciljeve.

Ukrajinske vlasti su ranije rekle da je šest osoba ubijeno u prekonoćnim ruskim napadima.

Reuters nije mogao nezavisno provjeriti izvješća o bojištu obiju strana.

Ruske novinske agencije su rano u četvrtak citirale ministarstvo obrane koje je reklo da su padobranci i druge postrojbe prešle rijeku Dnjepar i zauzele riječni otok Karantinij u blizini južnog grada Hersona.

Ukrajinska vojska je prošlog tjedna kazala da su ruske snage bezuspješno pokušale doći na otok.

Ruske snage su okupirale Herson u ranim fazama svoje invazije na Ukrajinu u veljači 2022., no Ukrajina je kasnije te godine vratila Herson i druge dijelove Hersonske oblasti.

U blizini Doborpilije u Donjecku, ukrajinske snage su rekle da su oslobodile selo Kučeriv Jar od ruskih vojnika.