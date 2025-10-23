Obavijesti

News

Komentari 0
SPORO NAPREDUJU

Rusija objavila: Zauzeli smo dva sela na jugoistoku Ukrajine

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Rusija objavila: Zauzeli smo dva sela na jugoistoku Ukrajine
Foto: UKRAINIAN ARMED FORCES/REUTERS

Ruske snage su zauzele dva nova sela na bojišnici na jugoistoku Ukrajine, a osvojile su i riječni otok na jugu zemlje, objavilo je rusko ministarstvo obrane u srijedu

Ukrajinska vojska je također zabilježila uspjehe blizu grada Doproplije u Donjeckoj oblasti, odnosno središtu bojišnice, gdje dužnosnici tvrde da snage Kijeva napreduju u kontraofenzivi. Ruske snage sporo napreduju prema zapadu uzduž bojišnice na istoku Ukrajine te trenutno imaju kontrolu nad oko 19 posto ukrajinskog teritorija. Rusko ministarstvo obrane je reklo da njegove snage sada upravljaju Pavlivkom u Zaporiškoj oblasti na jugoistoku, jednoj od četiri regije koje Moskva svojata, i Ivanivnkom u Dnjipropetrovskoj oblasti, gdje su stekle uporište.

Ministarstvo je također u priopćenju na komunikacijskoj platformi Telegram reklo da je pogodilo ukrajinsku energetsku infrastrukturu u odgovoru na ukrajinske napade na ruske civilne ciljeve.

Ukrajinske vlasti su ranije rekle da je šest osoba ubijeno u prekonoćnim ruskim napadima.

Reuters nije mogao nezavisno provjeriti izvješća o bojištu obiju strana.

IMA MRTVIH I OZLIJEĐENIH Strašan ruski napad na Kijev: Gorjele su stambene zgrade
Strašan ruski napad na Kijev: Gorjele su stambene zgrade

Ruske novinske agencije su rano u četvrtak citirale ministarstvo obrane koje je reklo da su padobranci i druge postrojbe prešle rijeku Dnjepar i zauzele riječni otok Karantinij u blizini južnog grada Hersona.

Ukrajinska vojska je prošlog tjedna kazala da su ruske snage bezuspješno pokušale doći na otok.

Ruske snage su okupirale Herson u ranim fazama svoje invazije na Ukrajinu u veljači 2022., no Ukrajina je kasnije te godine vratila Herson i druge dijelove Hersonske oblasti.

U blizini Doborpilije u Donjecku, ukrajinske snage su rekle da su oslobodile selo Kučeriv Jar od ruskih vojnika.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
RATNI ZLOČIN! Rusi u Harkivu sravnili vrtić sa zemljom. Više dječice ranjeno i u suzama
CIVILNA META

RATNI ZLOČIN! Rusi u Harkivu sravnili vrtić sa zemljom. Više dječice ranjeno i u suzama

Gradonačelnik Kharkiva, Ihor Terekhov, rekao je da je napad izazvao požar na mjestu napada i potvrdio da je nekoliko djece ozlijeđeno. Na sreću niti jedno dijete nije poginulo i uspješno su evakuirani
Na ovom otoku smrti zaglavilo 5000 ruskih vojnika. Umiru od gladi, sami si kupuju čamce
RIJEKA DNJEPAR

Na ovom otoku smrti zaglavilo 5000 ruskih vojnika. Umiru od gladi, sami si kupuju čamce

Desni dio obale je pod ukrajinskom, a lijevi pod ruskom kontrolom. Područje je danas jedno od najopasnijih na cijelom ratištu. Dronovi neprestano nadlijeću, topništvo razmjenjuje vatru, a noćne racije postale su rutina. Napredak se mjeri u metrima
Putinova povjerenica hvali se kako je otela malog Ukrajinca: Sad je član naše obitelji
TRAŽI JU HAG

Putinova povjerenica hvali se kako je otela malog Ukrajinca: Sad je član naše obitelji

Rekla je da Pilip, koji je izgubio majku s deset godina, „nije želio ići u Rusiju“, volio je Ukrajinu i bio je „nervozan“ zbog Moskve. Tvrdi da je upoznala tinejdžera kada je tražio siguran prolaz od ruskih vojnika nakon što su razorili i okupirali njegov rodni grad Mariupolj

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025