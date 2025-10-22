Obavijesti

IMA MRTVIH I OZLIJEĐENIH

Strašan ruski napad na Kijev: Gorjele su stambene zgrade

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Screenshot/X

U okolici Kijeva, privatna stambena kuća zapalila se kao posljedica ruskog napada, pri čemu je ozlijeđena starija žena, rekao je guverner regije Mikola Kalašnik na Telegramu

Noćni ruski raketni napadi izazvali su požare i razbacali krhotine po nekoliko četvrti ukrajinskoga glavnog grada, paleći automobile i razbijajući prozore, rekao je rano u srijedu gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko. 

Hitne službe upućene su na nekoliko lokacija na koje su pale krhotine uništenog zračnog oružja, no do sada nije prijavljeno da ima žrtava, naveo je Kličko na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram.

Ipak, lokalni mediji javljaju da je dvoje poginulih i 13 ozlijeđenih.

Svjedoci Reutersa čuli su eksplozije koje su, prema svemu sudeći, dolazile od protuzračne obrane u djelovanju.

Opseg napada, za koji je Kličko rekao da je izveden balističkim projektilima, kao ni glavni cilj, zasad nisu poznati. Rusija se o tome zasad nije oglasila.

U okolici Kijeva, privatna stambena kuća zapalila se kao posljedica ruskog napada, pri čemu je ozlijeđena starija žena, rekao je guverner regije Mikola Kalašnik na Telegramu.

Rusija od početka svoje sveobuhvatne invazije na Ukrajinu 2022. godine dosljedno napada ukrajinske energetske objekte, tvrdeći da su oni legitimne vojne mete u ratu.

Napad u utorak ubio je četiri osobe i ostavio stotine tisuća ljudi bez električne energije, a mnoge i bez vode, u onome što je Kijev opisao kao najnoviji pokušaj Moskve da uništi ukrajinski energetski sustav uoči zime.

