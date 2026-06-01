Rusija offline: Putin naredio dužnosnicima da osiguraju pristup vitalnim uslugama

Piše HINA,
Foto: Alexander Kazakov

Rusija je ove godine povremeno blokirala mobilne internetske usluge i uvodila strože mjere protiv stranih aplikacija za razmjenu poruka, prisiljavajući milijune da se okrenu VPN-ovima. Putinovi protivnici to nazivaju pokušajem jačanja unutarnje kontrole nakon četiri godine rata.

Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je premijeru i ravnatelju Federalne sigurnosne službe (FSB) da osiguraju pristup ključnim medicinskim, informacijskim i platnim uslugama tijekom razdoblja ograničenog mobilnog interneta.

Sukob na moru Rusija bijesna na Francusku nakon zapljene tankera: Ovo je nezakonito, graniči s piratstvom
Prema popisu naredbi koji je objavio Kremlj, Putin je naredio premijeru i FSB-u da "osiguraju neprekidan rad najvažnijih usluga" tijekom razdoblja "ograničenog rada interneta", prenosi Reuters. 

Premijer Mihail Mišustin i ravnatelj FSB-a Aleksandar Bortnikov trebaju do 1. srpnja podnijeti izvješće, dodaje se u naredbi. 

Putin je poremećaje interneta i komunikacijskih mreža opisao kao bolnu, ali ponekad nužnu sigurnosnu mjeru potrebnu za sprječavanje terorističkih napada i ukrajinskih napada dronovima. Ruski predsjednik naglašava da bi građanima tijekom tih razdoblja trebao biti omogućen pristup vitalnim internetskim uslugama.

