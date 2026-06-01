Rusija bijesna na Francusku nakon zapljene tankera: Ovo je nezakonito, graniči s piratstvom

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je novinarima da će Rusija poduzeti mjere kako bi se pobrinula za sigurnost brodskog tereta kao odgovor na incident. Kapetan naftnog tankera pod europskim sankcijama koji je zaplijenjen u nedjelju u srednjem Atlantiku, "više je puta odbio poslušati naredbe francuske mornarice", priopćilo je u ponedjeljak tužiteljstvo u Brestu, dodajući da je "preuzimanje kontrole nad plovilom bilo nužno".

Kapetan se izjasnio kao "ruski državljanin", izjavio je tužitelj u Brestu Stéphane Kellenberger u priopćenju za javnost.

Tužiteljstvo je objavilo pokretanje kaznene istrage zbog "nepružanja dokaza o nacionalnosti plovila", "neisticanja zastave" i "odbijanja pokoravanja zakonitom nalogu".