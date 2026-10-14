Rusija opet napala Kijev. Eksplozije trajale satima. Ima mrtvih. Nisu dobili upozorenje

Rusija je tijekom noći 13. na 14. listopada izvela velik raketni napad na Kijev, pogodila stambenu zgradu i, prema gradonačelniku Vitaliju Kličku, nekoliko energetskih postrojenja. U napadu su poginule tri osobe, a 22 su ozlijeđene, izvijestio je Kličko. Među ozlijeđenima je 16 ljudi završilo u bolnici, a četvero je u teškom stanju.

Foto: Valentyn Ogirenko

Prvi projektil pogodio je deveterokatnicu u kijevskom okrugu Desnjanski i izazvao veliki požar, rekao je Kličko. Ukrajinska služba za izvanredne situacije izvijestila je i o oštećenjima kuće te nekoliko drugih zgrada. Novinari lista Kyiv Independent zabilježili su više od deset eksplozija između 4.45 i 6.45 sati te kratke prekide struje. Ukrajinske vlasti zasad nisu objavile razmjere štete na energetskim postrojenjima.

- Naš sustav otkrio je te projektile gotovo u trenutku kad su se približavali Kijevu – rekao je predsjednik Volodimir Zelenski, prenosi Kyiv Independent.

Zelenski je potvrdio da Ukrajina nije dobila pravodobno upozorenje saveznika, a isto je priopćilo i ukrajinsko ratno zrakoplovstvo. Napad na energetsku infrastrukturu dogodio se nekoliko dana nakon što je američki predsjednik Donald Trump zatražio da Ukrajina prestane gađati ruska naftna postrojenja i govorio o energetskom primirju. Zelenski je rekao da bi na njega pristao ako ruske snage prestanu napadati ukrajinsku energetsku infrastrukturu.

*uz korištenje AI-ja