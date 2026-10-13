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RAT U UKRAJINI

Ukrajina ostala bez špijunskih podataka? Zelenski: Nismo dobili najavu raketnog napada

Piše Filip Sulimanec,
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Ukrajina ostala bez špijunskih podataka? Zelenski: Nismo dobili najavu raketnog napada
Foto: Valentyn Ogirenko
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„Obavještajni podaci o lansiranju ruskih balističkih projektila pomažu u spašavanju života i to je jedno od najvažnijih pitanja, rekao je Zelenski

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da Ukrajina od međunarodnih partnera nije dobila nikakvo upozorenje prije nego što je Rusija ispalila pet balističkih projektila na civilnu infrastrukturu u Kijevu. Pritom je istaknuo da su pravodobne obavještajne informacije o takvim napadima ključne za spašavanje ljudskih života, piše Kyiv Post.

„Posebno kukavički bio je i napad balističkim projektilima na Kijev – pet projektila pogodilo je civilnu infrastrukturu. Nažalost, naši nas partneri nisu upozorili na taj napad”, napisao je Zelenski u utorak, 13. listopada, na Telegramu.

„Obavještajni podaci o lansiranju ruskih balističkih projektila pomažu u spašavanju života i to je jedno od najvažnijih pitanja. Upravo upozorenje na balističke projektile pomaže u sprječavanju ubijanja ljudi”, dodao je.

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Zelenski nije precizirao od kojih je partnera Ukrajina očekivala upozorenje niti je objasnio zašto te informacije nisu stigle.

Valja istaknuti da je ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha na Varšavskom sigurnosnom forumu izjavio kako Ukrajina i dalje prima obavještajne podatke od SAD-a.

„Vjerojatno pitate primamo li obavještajne podatke s američke strane. Da, nastavljamo tu suradnju”, rekao je u utorak.

Prema Sibišinim riječima, uzbuna za zračnu opasnost, oglašena kasno u ponedjeljak, 12. listopada, kasnila je zbog specifične vrste naoružanja koju je Rusija upotrijebila.

Međutim, Zelenski je u svojoj izjavi govorio o izostanku upozorenja samo na jedan napad na Kijev.

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