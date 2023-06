Rusija ponovno udara na prava homoseksualaca: Nude im pomoć da prevladaju 'bolest'

U ruskim klinikama uskoro će biti uvedeni seksolozi koji će pomagati pacijentima da "prevladaju" homoseksualnost i razne seksualne "mentalne poremećaje", navodi se u uredbi ministarstva zdravstva, u najnovijem napadu Kremlja na, kako objašnjava, "netradicionalne načine života".

Uredba, koja stupa na snagu 1. srpnja, dolazi usred gušenja prava LGBT osoba, koja je ruski predsjednik Vladimir Putin nastojao prikazati kao dokaz moralnog propadanja u zapadnim zemljama od čega se, po njegovom mišljenju, Rusija mora zaštititi.

- Pomoć takvih stručnjaka je nužna ako se osoba želi oporaviti od frigidnosti, impotencije ili sličnih povreda seksualnog ponašanja kao što su fetišizam, mazohizam i sadizam- navodi se u službenom listu ruskog parlamenta.

Prema uredbi koju je potpisao Putin, stručnjaci će pomagati pacijentima koji imaju "netipične sklonosti kao što su autoerotizam, homoseksualnost, sodomija", dodaje se.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) uklonila je homoseksualnost sa svog popisa mentalnih poremećaja 1990. godine. Rusija je to učinila 1999. No Putin je prošlog prosinca potpisao zakon kojim se proširuju ograničenja na promicanje onoga što naziva "LGBT propagandom", čime se učinkovito zabranjuje svako javno izražavanje načina života lezbijki, homoseksualaca, biseksualaca ili transrodnih osoba u Rusiji.

Vlasti su već koristile ovaj i starije zakone za zaustavljanje povorki ponosa i pritvaranje aktivista za prava homoseksualaca.

Regionalni sud je ovaj tjedan kaznio voditelja skupine Vykhod za podršku LGBT-u sa 150.000 rubalja jer se skupina odbila identificirati na društvenim mrežama kao "strani agent", kako se traži pod novim zakonom, objavio je list Novaya Gazeta Europe.

Slično je u četvrtak kažnjen online servis filmova s 3,7 milijuna rubalja jer nije dao upozorenje o LGBT sadržaju u emitiranim filmovima. Ranije ovog mjeseca, donji dom ruskog parlamenta dao je početnu podršku zakonu kojim bi se zabranila operacije promjene spola.

Pod novom uredbom ministarstva zdravstva, medicinsko osoblje pomagat će bračnim parovima da "postignu seksualnu harmoniju" te savjetovati roditelje kako da educiraju svoju djecu o seksu, objavio je službeni list parlamenta.