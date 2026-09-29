Rusija poslala jezivu poruku NATO-u: 'Spremni smo upotrijebiti cijeli arsenal...'

NATO osuđuje „neodgovornu nuklearnu retoriku” Rusije iz pisma koje je Moskva poslala dužnosnicima Saveza, a u kojem se osuđuju navodne „provokacije” usmjerene na rusku eksklavu Kalinjingrad, objavila je u utorak glasnogovornica Alijanse. „Oštro osuđujemo prijetnju silom, uključujući svaku neodgovornu nuklearnu retoriku”, rekla je Allison Hart, potvrdivši da je NATO primio dokument i odgovorio na njega.

Rusko veleposlanstvo u Bruxellesu na platformi X objavilo je sadržaj tog teksta. Moskva u njemu izražava „zabrinutost” zbog onoga što smatra „provokativnim akcijama” NATO-a prema Kalinjingradu. Rusija je na njih spremna uzvratiti „svim svojim arsenalom”, dodaje se.

„Bilježimo nikad viđeno jačanje vojne aktivnosti Alijanse duž naših zapadnih granica”, između ostalog i kod Kalinjingrada, nastavlja se u dokumentu.

Ruska eksklava, nekadašnji Königsberg u Istočnoj Pruskoj koji je SSSR anektirao 1945. godine te nema izravnu kopnenu granicu s Rusijom, graniči s Poljskom, Litvom i Baltičkim morem.

Rusija je „spremna rasporediti svoj cjelokupan arsenal za obranu teritorija ako države članice NATO-a pokušaju izolirati regiju Kalinjingrada od ostatka naše zemlje”, napisala je Moskva u dopisu Alijansi.

Članice NATO-a zabrinute su zbog porasta hibridnih napada na svom teritoriju pripisanih Rusiji te su pojačale svoju vojnu prisutnost, posebice na istočnim granicama Alijanse, piše France Presse.

„Rusko korištenje hibridnih taktika znak je očaja, no to nas neće odvratiti od pružanja potpore Ukrajini”, zaključila je glasnogovornica Alijanse.