Dodik: Zapad preko Ukrajine ratuje s Rusijom, ali Rusiju se ne može zaustaviti, pobijedit će

Bivši predsjednik RS-a Milorad Dodik stigao je u Moskvu gdje će se sastati s Vladimirom Putinom. Dodik je najavio da će glavna tema razgovora s Putinom biti dosadašnja i buduća suradnja. Kazao je da će analizirati ranije dogovorene aktivnosti, ali i razgovarati o narednim planovima.

Govoreći o ratu u Ukrajini, Dodik je ponovio stav da je širenje NATO-a, kako je rekao, predstavljalo opravdan razlog za rusku vojnu operaciju, piše Radiosarajevo.

- Opravdan je strah od širenja NATO-a i time je opravdana i Specijalna vojna operacija, u čemu Rusiji želimo da uspije - rekao je Dodik.

On je ocijenio i da Rusija ima prednost u aktualnom ratu te iznio tvrdnju da će sukob završiti njezinom „konačnom pobjedom“.

- Znamo da danas kolektivni Zapad ratuje preko Ukrajine s Rusijom. Ali vidljivo je da je Rusija nezaustavljiva i da će to sve završiti konačnom pobjedom - kazao je Dodik.