Rusija povećava proizvodnju dronova za civile i vojsku

Rusija želi povećati proizvodnju bespilotnih letjelica za civilnu, ali i vojnu upotrebu, rekao je u utorak zamjenik ruskog ministra industrije Vasilij Špak državnoj novinskoj agenciji TASS.

Do iduće bi godine ruska proizvodnja civilnih dronova trebala porasti na 18.000 godišnje, rekao je Špak. Rusija trenutno proizvodi oko 6.000 dronova godišnje, istaknuo je.

- Ako govorimo o vojnim potrebama, onda je razina proizvodnje znatno veća - rekao je Špak, ne otkrivajući brojke.

Do 2030. nada se da će Rusija proizvoditi 30.000 bespilotnih letjelica potrebnih za civilnu uporabu. To bi uključivalo sve vrste takvih letjelica, od bespilotnih letjelica sličnih avionima ili helikopterima do multikoptera s više rotora. Koristili bi se u poljoprivredi, građevinarstvu ili za prijevoz u nepristupačnim krajevima.

Rusija često koristi iranske borbene bespilotne letjelice u zračnim napadima u Ukrajini, koje se uništavaju pri udaru. Takvi se dronovi sada proizvode i u Rusiji.

Ukrajina također dalje razvija svoje borbene bespilotne letjelice. Za borbeno izviđanje, obje strane raspoređuju stotine malih zračnih naprava koje su prenamijenjene u vojne svrhe.