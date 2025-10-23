Obavijesti

Rusija prijeti: Bilo kakav korak EU-a prema zapljeni imovine rezultirat će bolnim odgovorom

Piše HINA,
Rusija prijeti: Bilo kakav korak EU-a prema zapljeni imovine rezultirat će bolnim odgovorom
Foto: ANTON VAGANOV/REUTERS

Rusija je upozorila u četvrtak "bolnim odgovorom" na bilo kakav korak Europske unije prema zaplijeni ruske zamrznute imovine

Čelnici EU-a sastaju se u Bruxellesu kako bi raspravljali o planu korištenja te imovine kao osnove za "reparacijski zajam" Ukrajini od 140 milijardi eura. 

„Svako postupanje s ruskom imovinom bez ruskog pristanka ništavno je s gledišta međunarodnog i ugovornog prava. Ne postoji legalan način da se uzmu tuđa sredstva bez štete po džepove i ugled onih koji vrše eksproprijaciju“, rekla je novinarima glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova.

„Svaka konfiskacijska inicijativa iz Bruxellesa neizbježno će rezultirati bolnim odgovorom. Djelovat ćemo u potpunosti u skladu s načelom reciprociteta u međunarodnim odnosima, na temelju vlastitih interesa i potrebe da nadoknadimo štetu nanesenu Rusiji“, dodala je. 

PORUKA Reakcija Rusije na sankcije: 'Razvili smo snažan imunitet'
Reakcija Rusije na sankcije: 'Razvili smo snažan imunitet'

Većina ruske zamrznute imovine nalazi se u belgijskom depozitoriju vrijednosnih papira Euroclear.

Zaharova je rekla da se ovim pokazuje da Europa "više nije sigurno utočište za financijsku imovinu".

„Povjeravanjem sredstava zapadu Europe, uključujući Euroclearu, sada se riskira njihov potpuni gubitak. Pozivamo vas da dvaput razmislite prije nego što poduzmete nepromišljene akcije“, dodala je Zaharova. 

